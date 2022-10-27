【健康解碼】骨質疏鬆更年期婦女大敵 荷爾蒙補充治療紓緩骨質流失

更年期是女士們的「必經階段」，當中所衍生的健康問題需要特別重視，尤其是在收經後，骨質密度持續流失，骨質疏鬆及骨折風險大增。有婦科專科醫生指出，多吃含豐富鈣質食物雖有助彌補骨質流失，但若更年期徵狀影響到生活質素，女士可與醫生商討，考慮使用荷爾蒙補充劑，有助紓緩徵狀。

更年期是指婦女連續12個月沒有月經，這種變化一般於50歲前後發生，在香港，女士平均收經年齡為51歲，惟實際時間受到不同因素影響。婦產科專科方秀儀醫生指出，提早收經普遍與卵巢功能有關，例如曾經接受過卵巢手術或化療，或有家族史等，部份女士可能早於45歲便會收經，也因此衍生一些健康風險。

骨骼失雌激素保護

當婦女步入更年期，月經起初會變得頻密及量多，隨著卵巢功能衰退，經量會減少及經期稀疏。方醫生說，收經婦女初期普遍會有潮熱、冒汗、心跳及記憶力衰退等常見徵狀，至中後期會陰道乾涸、性交容易感到疼痛及出現尿道感染，甚至會有骨質疏鬆問題。

事實上，骨質疏鬆是所有上年紀婦女必定遇到的問題。方醫生解釋，這是源於骨骼新陳代謝出現問題，使骨質密度減少、骨骼結構變得脆弱，嚴重要就會導致骨折：「人的骨質由蝕骨細胞及造骨細胞調控，而雌激素能夠抑制蝕骨細胞，使骨骼不被容易破壞，惟停經後失去了雌激素，換言之會失去這種保護作用。」

「骨質會從青春期開始累積，至30歲達到頂峰，其後每年會以0.5%至1%流失，惟更年期婦女的流失量會增加，每年達到2%至3%，間接令股骨、大脾骨及前手臂骨等位置容易骨折，年紀大婦女可能會有駝背情況。」方醫生說。

平衡需要 彌補流失

不少女性會進食含豐富鈣質的食品彌補骨質流失，方醫生指出，世衛建議成年人每日攝取1,000毫克鈣質，單靠日常飲食未必足夠，根據統計，女性平均每日鈣質攝取量僅及一半，如有需要，可以多吃奶類、豆類製品或服用鈣質補充品。

若然更年期徵狀對生活造成困擾，方醫生建議可考慮荷爾蒙補充治療，紓緩潮熱及夜汗問題，也能藉此減慢骨質流失速度及改善記憶能力。她說，荷爾蒙補充治療分為單一䧳激素、單一黃體素及兩者混合，透過口服、藥貼、凝膠、塞藥及針劑等方式使用，惟要留意的是，單一雌激素或會刺激子宮內膜增厚，如女士仍保留子宮頸，建議使用含黃體素的混合治療，減低副作用風險。

要順利過渡更年期，方醫生建議除了荷爾蒙補充治療，女士可以透過改善生活習慣克服困難，例如穿著棉質衣物、多做盆底肌肉運動及負重運動，並應減少飲茶或咖啡，以免影響鈣質攝取。她補充，女士亦要定期接受乳房檢查，減低患上乳癌的風險。

方秀儀醫生提醒，更年期的應對有多種治療方案，婦女們應按個人身體狀況及實際病情，與主診醫生充分討論，選擇最適合自己的治療方案。

此教育資訊由大昌華嘉香港有限公司全力支持