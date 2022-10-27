【健康解碼】高血脂加高血糖易有「心事」 控制膽固醇貼士你要知

高血脂及高血糖是兩大心血管疾病高危因素，然而它們往往悄無聲息，甚至有患者在出現併發症時，才得悉指標異常。專科醫生提醒，市民應定期檢驗血脂及血糖，並在發現超標時及早介入，避免引致無法挽回的血管傷害。

兩高夾擊 心血管岌岌可危

心臟科專科醫生符朝麗醫生解釋，高血脂及糖尿病非常密切，經常一同出現，而且互為因果，最新數據顯示，約三至四成糖尿病患者死於心血管病。由於二型糖尿病患者出現胰島素阻抗，以致細胞不能有效地通過胰島素去運用葡萄糖，糖分於是留在血液中，成為製造膽固醇和三酸甘油酯的原料，引起血脂問題，血脂又會反過來影響肝臟細胞對胰島素的反應，形成惡性循環。

高血脂與糖尿病均可令血管發炎、硬化、收窄乃至閉塞，導致心肌梗塞、中風、腎臟衰竭等致命疾病，若受到兩者夾擊，患者的風險將會更高。然而以上兩高的徵狀未必明顯，當血管開始受損，患者可能仍以為自己一切正常，直至急性病發入院時，才發現血脂和血糖爆標。因此，符醫生建議40歲以上人士應每年驗血，以及早偵測異常，如家族中有心血管、糖尿病、血壓高病史，或需提早檢查。

糖友膽固醇指標更嚴格

要減低心血管病風險，糖友不僅要妥善管理血糖，亦要嚴格管理血脂水平。以「壞」膽固醇為例，一般人達到3.0 mmol/L或以下便屬合格，但確診糖尿病十年的患者需控制在1.8 mmol/L或以下才達標，如患者已出現血管閉塞、器官併發症，數值或需要更低。

糖尿病患者如何管理血脂？符醫生表示培養良好飲食和運動習慣是基礎，飲食方面，應減少攝取飽和脂肪、反式脂肪及膽固醇，改為進食不飽和脂肪、高膳食纖維的食物；運動方面，應每星期至少進行120至150分鐘中等強度帶氧運動，以及適量的肌肉強化運動。

藥物治療防「心事」

不過，不少糖友即使生活健康，且沒有不良習慣，血脂水平仍不理想，也有患者十年內出現心血管病的風險為10%或以上，他們都需要考慮藥物治療，以避免心血管病找上門。

現時，本港有多類降膽固醇藥物，透過針對肝臟和腸道的機制，減少膽固醇合成和吸收，從而降低血液中的膽固醇水平。傳統上，口服他汀類藥物為一線治療，研究證實有助降低「壞」膽固醇及三酸甘油酯水平；如需進一步降低「壞」膽固醇，可因應患者個別需要加入其他藥物，例如口服膽固醇吸收抑制劑或針劑PCSK9抑制劑。

備註：以上內容僅供參考，治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。