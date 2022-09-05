【健康解碼】38歲確診子宮頸癌人生陷低谷 醫生籲及早預防減患癌風險

我們很多時以為癌症與年紀掛鈎，越是年長，患癌風險越大，其實並非絕對，像子宮頸癌這種癌症，有一半患者正是55歲以下，相對年青的一群。不過，大部份子宮頸癌個案是感染人類乳頭瘤病毒（HPV）所致，它更是目前唯一有望可以根除的癌症，最重要是我們及早作出預防，減低其傳播性，便能有效防止它的來襲。

8歲的張小姐是子宮頸癌康復者，回想到2020年11月確診一刻，令她身心俱疲。她記得，當時月經前後子宮不正常地出血，醫生建議她接受柏氏抹片檢查，HPV報告指其子宮頸受到感染並生有腫瘤，證實她患上了子宮頸癌第2B期。主診醫生跟她說，無法透過手術切術腫瘤，必須進行化療及電療，突如其來的打擊令她深感前路茫茫。

張小姐說，那時只能硬著頭皮每天接受體內電療，奈何過程相當辛苦，醫療儀器需要放入她的尿道、陰道及肛門，術後她的腰部及下半身都異常疼痛，加上治療期間，赤裸裸地把身體展露於醫護人員面前，難免感到尷尬。儘管療程甚為艱鉅，她慶幸有家人與丈夫陪伴，難關也一一捱過，惟病情奪走了她的生育能力，並令她提早進入更年期，如今唯有努力調節生活作息，重整人生。

子宮頸癌趨年輕化

許多人以為子宮頸癌是「老人病」，其實部份患者與張小姐一樣，早於2、30歲發病。臨床腫瘤科專科張天怡醫生引述數據指，本港子宮頸癌的發病中位數為54歲，有一半患者55歲以下，反映這種癌症有年輕化趨勢。

究竟子宮頸癌是因何而起呢？張醫生指出，大約90%個案是由於感染HPV所致︰「HPV是常見通過性接觸傳播的病毒，如果子宮頸細胞受到感染而無法自行清除，在一段時間內就有機會演變成癌症，潛伏期短至5年或長達20年，難以估計。」事實上，HPV種類有200多種，不同種類會引發不同病症，並分為高危型及低危型兩種，其中感染高危型HPV例如HPV16及18，就導致約90%子宮頸癌個案。

少數可預防之癌症

更甚的是，由感染HPV至演變至子宮頸癌初期，可以無明顯病徵。張醫生稱，部份患者要到陰道不正常流血才意識到病情，根據香港癌症資料統計中心數字，2019年子宮頸癌新症中，70%個案為第2至第4期，其中第2至第3期的5年活率為60%至70%，去到第4期時僅餘下15%。

隨著治療技術進步，中、晚期子宮頸癌可以透過電療與化療應對，張醫生指患者一般會在一個月內進行數十次電療，期間或合併化療同步進行，有助提升存活率及生活質素。相對於治療，她認為更重要是及早作出預防︰「子宮頸癌是目前唯一有望可以根治的癌症，醫學界建議適齡男女預早預防HPV，減低HPV傳播及降低患癌風險。」

張天怡醫生提醒，治療子宮頸癌有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，並按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。