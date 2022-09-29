【健康解碼】HER2乳癌患者憂擴散「上腦」？積極治療有藥可用

HER2乳癌一向被視為比較「惡」的乳癌，患者較容易復發和擴散，令人聞風喪膽。曾有針對外國病人的研究發現，逾九成HER2乳癌患者憂慮復發，超過一半患者希望主動了解降低復發風險的治療方法。專科醫生指出，HER2乳癌的確較易復發「上腦」，但近年已有新藥被證實可減相關風險，患者應與醫生攜手合作，積極面對每一階段的治療。

臨床腫瘤科專科張寬耀醫生表示，在未有標靶藥物面世前，HER2乳癌的死亡率高，有一半患者均會復發，更有兩至三成病人會出現腦擴散。不過，自有注射式標靶藥面世後，復發率已降低不少，視乎患者病發時的期數及腫瘤大小，一般來說復發風險已降至約兩成。

HER2乳癌患者宜注意腦擴散風險

「令人鼓舞的是，HER2乳癌對系統性治療反應一般理想，採取先導化療再結合注射式標靶藥的治療策略通常可清除大部份腫瘤；不過，由於注射式標靶藥物分子較大，藥效較難到達腦部，故即使經過注射式標靶治療，早期乳癌發生腦擴散佔所有復發類型的一半。」張醫生解釋，若患者腫瘤超過兩厘米或有淋巴轉移情況，復發和腦擴散的風險亦會相對比較高。而腦擴散初期未必有任何徵狀，當開始出現頭痛、走路跌向一邊、嘔吐、半邊身無力、影響說話能力、性情大變，甚至昏迷，病情通常已較嚴重，情況亦較令人憂慮。

「患者出現的徵狀類型與嚴重程度非常取決於腫瘤影響腦部的位置，對患者生活質素的影響亦有莫大差異。曾有患者的腫瘤擴散至腦部引致出血，最後因而變成『植物人』，後果可以很嚴重。」張醫生說。

小分子標靶藥大突破 減腦擴散風險

針對以上「漏洞」，醫學界再研發出小分子的口服標靶藥作「強化延伸輔助治療」，由於藥物能突破傳統大分子標靶藥較難衝破的血腦屏障到達腦部，故更能減低腦擴散的風險，研究指出相關小分子口服標靶藥有助降低腦擴散的風險超過6成以上。一般而言，患者在接受先導化療及手術後，再完成一年注射式標靶藥物療程，在評估過後便可展開為期一年的口服「強化延伸輔助治療」療程，以減低腦擴散風險。

年約40歲的鍾小姐（化名）在確診HER2乳癌後，一直配合醫生指引和建議——先接受先導化療盡量縮小及手術清除乳房及淋巴核的腫瘤，繼而再接受注射式雙標靶藥物治療，病情已受控。雖然鍾小姐亦為患癌有一定擔憂，但過程中與醫生建立的互信關係，加上積極樂觀的態度，完成上述療程後亦接受醫生的建議，開展「強化延伸輔助治療」，希望降低腦擴散的風險。雙標靶藥物治療與「強化延伸輔助治療」期間，鍾小姐身體狀態良好，對其生活亦無太大影響，更可如常工作。

張醫生坦言，鍾小姐樂觀積極的態度非常值得欣賞，他坦言，部份患者或會聚焦於處理乳房的腫瘤，而忽視預防擴散與復發風險的重要性，因而未必願意接受醫生建議，在連串化療、電療及/或標靶治療後，再接受「強化延伸輔助治療」，但實有其必要性。事實上每一個患者的病情並不完全相同，所需治療與副作用反應亦有差異，希望患者與醫生保持良好溝通，在互信的基礎上共同商討最適切的治療方案。