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健康
2024-08-15 13:00:00

「健絡通」25年老字號崛起之路 創辦人黃天賜：盡自己所能醫好每位病人！

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「健絡通」25年老字號崛起之路 創辦人黃天賜：盡自己所能醫好每位病人！

「健絡通」25年老字號崛起之路 創辦人黃天賜：盡自己所能醫好每位病人！

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對大多數普通民眾而言昂貴的醫藥費、漫長的等候時間往往使他們放棄接受進一步治療。尤其是現代社會上班族，需請「病假」才能看醫生，而覆診需等候醫生排期，令病情或痛症一拖再拖，甚至可能因此而惡化，從而錯過最佳治療時機。香港中醫骨傷學會（永遠榮譽會長）、中國醫館傳承人黃天賜教授表示，受到父親黃道益先生的影響，自己從小就在診所幫忙看病父親教導如果病人止不到痛就不應該收錢！」明白了必須盡自己所能，用心醫好每位病人。

中國醫館創辦人黃道益的兒子黃天賜教授，「健絡通藥業」創辦人、香港中醫骨傷學會（永遠榮譽會長）、「黃道益活絡油」創辦人之一。

中國醫館創辦人黃道益的兒子黃天賜教授，「健絡通藥業」創辦人、香港中醫骨傷學會（永遠榮譽會長）、「黃道益活絡油」創辦人之一。

黃天賜：盼為病人提供便捷有效的藥用產品

想在市場上立足，單靠傳統中醫是遠遠不夠的。黃教授指「當年前來就診的是街坊熟客大多是慢性疼痛患者需要大量時間接受按摩、熱敷等治療。」後來偶然看到一則關於TENS電療儀器（即經皮神經電刺激技術）的電視廣告。只需將電療墊貼在痛處，通過微電流就能達到止痛效果。」

直至黃道益先生退休，黃天賜正式接手中國醫館及「黃道益活絡油」品牌時，萌生想要推出類似便攜式產品的想法，讓患者外出時也能隨時塗抹緩解不適。但由於需面對大幅度修改，因此黃天賜另開創全新品牌–「健絡通」，寓意產品能夠疏通經絡，幫助人們緩解身體不適。黃教授解釋，根據中醫藥學理論，經絡系統負責連接臟腑和組織，一旦失調就會引發各種不適。

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重視醫術精進 配合創新驅動 提升品牌競爭力

老一輩醫師更注重用心診治每一位患者，追求醫術的精進，而非過多關注市場競爭。但現代社會瞬息萬變，不少傳統品牌要想在市場立足，相繼推出創新產品來迎合市場。作為一個歷史悠久的品牌，「健絡通」一方面努力保持傳統中醫理論的精髓「治標兼治本」，另一方面在產品研發上也下了功夫。

黃教授介紹，「『健絡通』致力選用來自世界各地優質的原料，例如中國的中草藥、西班牙的橄欖油、法國的香精香料等，為病人研發更多上等又針對性的治療藥物。」將中醫理論與現代科技相結合，為患者提供更加便捷有效的中醫藥產品。

黃教授示範按摩手部穴位 黃教授示範按摩頭部穴位

除了塑造良好品牌形象外，「健絡通」還選用線上線下相結合的營銷模式，利用社交媒體和實體店銷售相結合的方式，向大眾傳遞品牌理念和產品訊息，讓「健絡通」成為街坊心中值得信賴的中醫藥品牌。

 

健絡通藥業有限公司
地址：香港九龍深水埗元州街62及64號地下（中國醫館）
查詢：2380 9555｜FacebookInstagram
網址：https://herbalgy.com/

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