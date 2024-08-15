「健絡通」25年老字號崛起之路 創辦人黃天賜：盡自己所能醫好每位病人！

對大多數普通民眾而言，昂貴的醫藥費、漫長的等候時間，往往使他們放棄接受進一步治療。尤其是現代社會上班族，需要請「病假」才能看醫生，而覆診更需等候醫生排期，令病情或痛症一拖再拖，甚至可能因此而惡化，從而錯過最佳的治療時機。香港中醫骨傷學會（永遠榮譽會長）、中國醫館傳承人黃天賜教授表示，受到父親黃道益先生的影響，自己從小就在診所幫忙看病，父親曾教導「如果病人止不到痛，就不應該收錢！」明白了必須盡自己所能，用心醫好每位病人。

黃天賜：盼為病人提供便捷有效的藥用產品 想在市場上立足，單靠傳統中醫是遠遠不夠的。黃教授指「當年前來就診的是街坊熟客，大多是慢性疼痛患者，需要大量時間接受按摩、熱敷等治療。」後來偶然看到一則關於TENS電療儀器（即經皮神經電刺激技術）的電視廣告。只需將電療墊貼在痛處，通過微電流就能達到止痛效果。」 直至黃道益先生退休，黃天賜正式接手中國醫館及「黃道益活絡油」品牌時，萌生想要推出類似便攜式產品的想法，讓患者外出時也能隨時塗抹緩解不適。但由於需面對大幅度修改，因此黃天賜另開創全新品牌–「健絡通」，寓意產品能夠疏通經絡，幫助人們緩解身體不適。黃教授解釋，根據中醫藥學理論，經絡系統負責連接臟腑和組織，一旦失調就會引發各種不適。

重視醫術精進 配合創新驅動 提升品牌競爭力 老一輩醫師更注重用心診治每一位患者，追求醫術的精進，而非過多關注市場競爭。但現代社會瞬息萬變，不少傳統品牌要想在市場立足，相繼推出創新產品來迎合市場。作為一個歷史悠久的品牌，「健絡通」一方面努力保持傳統中醫理論的精髓「治標兼治本」，另一方面在產品研發上也下了功夫。 黃教授介紹，「『健絡通』致力選用來自世界各地優質的原料，例如中國的中草藥、西班牙的橄欖油、法國的香精香料等，為病人研發更多上等又針對性的治療藥物。」將中醫理論與現代科技相結合，為患者提供更加便捷有效的中醫藥產品。