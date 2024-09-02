「先降期再手術」逆轉中晚期肝癌！醫解構治療3方向

根據香港癌症資料統計中心統計，香港每年約1,500人死於肝癌，為本港十大死亡癌症第三名，且與肺癌、大腸癌連續多年排名前3名。

肝癌治療多元化 給予個人化治療 三軍總醫院放射科診斷部主任張維洲表示，肝癌治療已多元化，早期肝癌可考慮手術切除或換肝手術；單顆小於3公分的腫瘤也可透過手術達到根治效果。然而，中晚期肝癌的治療則較為複雜且多元，通常患者在診斷確定後，會透過腫瘤治療團隊討論，為不同的狀況做出個人化的治療建議。 針對晚期肝癌的治療方式，近幾年有些重大的改變，國內外大型研究發現不同於過去使用單一標靶藥物，新的免疫合併標靶或雙免疫治療組合對於晚期肝癌的治療效果都會贏過單一標靶藥物治療，而針對無法手術的中晚期肝癌患者，肝癌病人能接受多元的合併治療，特別是加上局部栓塞治療，透過「降期」的方式，爭取未來手術或換肝的機會。

栓塞治療三種 打破傳統治療瓶頸 目前使用的栓塞治療方式有三種： 1、傳統化療栓塞：化療藥物以碘油攜載注入肝動脈，再用明膠海綿堵住血管，此式的效果相對短暫且副作用大。 2、載藥微球栓塞：讓微球承載化療藥物深入細小血管，效果持續14到31天，副作用較輕，但缺點是若針對大顆的肝臟腫瘤需要頻繁治療。 3、體內放射治療：即玻璃釔90微球治療，將高放射性的微球注入肝動脈，微球集中在腫瘤微細血管中，近距離給予腫瘤高輻射劑量，效果可持續3到6個月，且不適感較輕微。 張維洲主任強調，玻璃釔90微球治療的最大優勢是適用於大顆且侵犯門靜脈的惡性腫瘤，為傳統治療無法處理的患者，提供根治機會，有20%的患者在治療後成功進行手術或換肝，打破傳統治療的瓶頸。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】