兒童口腔保健｜漱口不用太乾淨？刷牙8大QA　新觀念顛覆你的想法

「醫生，孩子幾歲適合用牙膏？牙膏吃下去會不會中毒？漱口要漱多乾淨？」面對家長各式各樣的孩童牙齒保健疑惑，中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧一一解析，幫助家長提升牙齒保健認知，為孩子的口腔健康把關。

Q：醫生，飯後多久要刷牙呢？

A：這是一個爭議，牙醫界有一個標準的答案「飯後要儘快刷牙」，沒有規定一定要多久。

Q：吃了酸的食物是不是要馬上刷牙？

A：有一種錯誤的說法「人吃了很多酸性東西，這些酸已經在侵蝕牙齒了，如果這時去刷牙的話，很容易把牙齒磨壞。」

實際上這是不會發生的。當酸供給我們的牙齒，礦物質會跑出來，但不是從最表層的礦物質跑出來，而是從表面的底層礦物質跑出來。所以就算這時候摩擦牙齒的表面，也不會讓牙齒受傷害。

Q：刷牙一定要用牙膏嗎？

A：研究發現，若只有用牙刷刷牙，而沒有用牙膏，就沒有預防蛀牙的效果。年長者刷牙希望不要有牙周病；小朋友刷牙當然希望不要蛀牙，沒用牙膏就沒有預防蛀牙的效果，所以小朋友一定要用牙膏。

這顛覆了過去的觀念。過去早期的確認為，2歲以下的小孩用清水刷牙就好，現在的觀念強調，只要一長牙就要刷牙，6個月的時候就開始長牙，所以6個月就要開始刷牙，刷牙就要用含氟牙膏刷牙，才有辦法預防蛀牙。

Q：牙膏泡泡多就是好？漱口沒漱乾淨怎麼辦？

A：以前廣告上演刷完牙用清水「咕嚕咕嚕」大聲漱的很乾淨。這個觀念現在顛覆了，就是刷完牙少量漱口，把最後一口牙膏吐掉，「少量漱口」就好了，讓牙齒表面殘留一點點含氟牙膏，預防蛀牙效果比較好。

在歐洲，建議民眾刷完牙，用紙巾或者毛巾把嘴巴擦一擦就好，不漱口沒關係。但歐洲的牙膏的發泡劑比較少，而亞洲地區牙膏泡泡太多，不容易做到，因此唯一的要求是「少量漱口」，不用太多水去漱口。這個觀念，現在小學已經慢慢在教了，只是要做到還要一段時間。