兒童口腔清潔｜漱口不用太乾淨？刷牙8大QA　新觀念顛覆你的想法

兒童口腔保健｜漱口不用太乾淨？刷牙8大QA 新觀念顛覆你的想法

「醫生，孩子幾歲適合用牙膏？牙膏吃下去會不會中毒？漱口要漱多乾淨？」面對家長各式各樣的孩童牙齒保健疑惑，中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧一一解析，幫助家長提升牙齒保健認知，為孩子的口腔健康把關。

Q：醫生，飯後多久要刷牙呢？ A：這是一個爭議，牙醫界有一個標準的答案「飯後要儘快刷牙」，沒有規定一定要多久。 Q：吃了酸的食物是不是要馬上刷牙？ A：有一種錯誤的說法「人吃了很多酸性東西，這些酸已經在侵蝕牙齒了，如果這時去刷牙的話，很容易把牙齒磨壞。」 實際上這是不會發生的。當酸供給我們的牙齒，礦物質會跑出來，但不是從最表層的礦物質跑出來，而是從表面的底層礦物質跑出來。所以就算這時候摩擦牙齒的表面，也不會讓牙齒受傷害。

Q：刷牙一定要用牙膏嗎？ A：研究發現，若只有用牙刷刷牙，而沒有用牙膏，就沒有預防蛀牙的效果。年長者刷牙希望不要有牙周病；小朋友刷牙當然希望不要蛀牙，沒用牙膏就沒有預防蛀牙的效果，所以小朋友一定要用牙膏。 這顛覆了過去的觀念。過去早期的確認為，2歲以下的小孩用清水刷牙就好，現在的觀念強調，只要一長牙就要刷牙，6個月的時候就開始長牙，所以6個月就要開始刷牙，刷牙就要用含氟牙膏刷牙，才有辦法預防蛀牙。 Q：牙膏泡泡多就是好？漱口沒漱乾淨怎麼辦？ A：以前廣告上演刷完牙用清水「咕嚕咕嚕」大聲漱的很乾淨。這個觀念現在顛覆了，就是刷完牙少量漱口，把最後一口牙膏吐掉，「少量漱口」就好了，讓牙齒表面殘留一點點含氟牙膏，預防蛀牙效果比較好。 在歐洲，建議民眾刷完牙，用紙巾或者毛巾把嘴巴擦一擦就好，不漱口沒關係。但歐洲的牙膏的發泡劑比較少，而亞洲地區牙膏泡泡太多，不容易做到，因此唯一的要求是「少量漱口」，不用太多水去漱口。這個觀念，現在小學已經慢慢在教了，只是要做到還要一段時間。

Q：小孩一定要用兒童牙膏嗎？ A：這個就是重點，有些家長會問：「醫生叫我們要用含氟牙膏，而且要用1000ppm濃度的含氟牙膏，我們根本買不到這種兒童牙膏！」 小孩一定要用兒童牙膏才能刷牙嗎？其實只要有含氟牙膏就可以，不見得一定要兒童牙膏，只要口味不會太辣，小孩能接受就可以。這個觀念是在2010年以後出現，現在已經有新產品出來，不僅是兒童牙膏，而且濃度足夠1000ppm，也不會太甜。 同樣的，兒童牙膏如果又甜又有水果香，豈不是誘導孩子吞下去？所以我們在衛教上會提醒，家長幫小朋友選牙膏，建議不要有水果香添加劑、甜味添加劑。 Q：醫生，兒童牙膏可以吞嗎？會不會中毒？ A：曾有文章標題為「牙膏是浴室裡面最佳甜點」，因為家長買又香又甜的牙膏給孩子，會誘導小朋友吞下去，讓孩子在浴室偷偷吃牙膏，雖然牙膏有含氟，但是也會增加口腔問題。 其實沒有一個牙膏是可以吞下去的，大人在幫小朋友選擇的時候要注意這一點。大人滿嘴牙膏泡沫會知道要吐掉，但小朋友會不小心吞下去，所以才會要求要吐出來。 我們有實際計算過，例如20公斤的小朋友，家庭號的大條牙膏一次吃半條，才會產生中毒現象。基本上只要孩子有吐出來，就不用擔心。