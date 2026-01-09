冬天長開暖爐恐致缺氧心臟病 醫生教3招正確使用保暖用品

冬天取暖也可能會導致健康出現問題？近日天氣轉冷，很多人都會使用不同法寶為身體取暖。有醫生指出，保暖用品也可能會對健康造成威脅。若在家中長期使用暖爐，可能會增加心血管疾病的風險。醫生指出，在使用各種保暖用品時要小心用法，並分享有3個正確使用方法。

冬天長開暖爐恐致心臟病

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，在寒冷的冬天中，許多人使用各種保暖用品如暖爐、暖包式電熱氈等，但若使用不當，卻可能帶來嚴重如過熱、低溫灼傷、缺氧等的身體傷害。有研究發現，在冬季期間出現的火災、低溫燒燙傷及高齡者的夜間猝死，均與取暖方式有關。黃醫生分別指出，以下常見的保暖方式及其危險性：

1. 暖爐

電暖器不僅僅是讓房間變暖，它還可能偷走氧氣。在密閉空間內長時間使用，會導致氧氣濃度下降和二氧化碳累積，令皮膚的水分蒸發，造成血管擴張，甚至令睡眠間血壓下降，進而引發心血管事件。

寒冷的季節中，心臟不得不應對冷刺激和血管擴張，這增加了心肌缺血的風險。

研究發現，當使用燃燒式加熱設備時，如果通風不良，一氧化碳(CO)累積可能會導致中毒。研究又指，冬季室內取暖設備造成的火災與低氧風險，對高齡者特別明顯。

2. 電熱氈

最常犯的錯誤用法是整晚墊在身體底下。熱電氈若長時間接觸43至47°C的熱源，會導致皮膚深層組織慢慢被燒傷，稱為低溫燙傷。

即使熱源不高於43°C ，但接觸超過6小時也可能造成嚴重的皮膚損傷。

研究發現，若接觸44°C的熱源數小時，足以造成慢性燙傷。

冬季急症中，經常看到病人因長時間使用熱電氈而造成的皮膚損傷，而痛感延遲的現象使得許多人未能及時處理。

3. 暖包