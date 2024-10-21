「冷凍卵巢技術」為癌症病人添生育希望！邊啲人啱用？

2004年比利時聖呂克大學醫院(Cliniquesuniversitaires Saint-Luc)成功幫助癌症病人利用癌症治療前冷凍的卵巢組織進行自體移植，並誕下一名世界首例活產女嬰。醫學期刊上也刊載一名25歲已婚、未曾懷孕的女性患有第IV期何傑金氏淋巴瘤(Hodgkin lymphoma)，化療前進行卵巢冷凍保存，而在接受癌症治療後出現卵巢早衰。病人31歲時經腫瘤科醫生判斷癌症復發機率低，因此回到婦產科將之前冷凍的卵巢組織解凍後接受自體移植手術，5個月後恢復規律的排卵周期，9.5個月後自然懷孕並成功分娩了一名健康的女嬰。美國生殖醫學會在2019年12月正式宣告冷凍卵巢是一項可行的生育保存技術，截至2022年，全球已累積超過萬例，以及300例以上利用自體卵巢移植後成功誕生的活產新生兒。

生殖醫學療程新選擇 冷凍卵巢技術帶給罹癌女性生育希望

奇美醫院婦產部生殖醫學科主治醫生温仁育指出，癌症治療技術日新月異，現今許多癌症的治療預後良好，但曾經接受的癌症治療對男女生育能力可能有巨大負面影響。世界各國重要癌症學會指引皆建議，有生育需求的癌症病人應接受生育保存諮詢。

温仁育醫生說明，早期介入和適當的生育保存措施，不僅可以提高女性的生育選擇，更能讓她們在面對疾病時，保有希望與未來的可能性。而卵巢組織冷凍的適應症包括癌症、骨髓移植治療、以及高風險卵巢早衰。