「力弱症」未改善 肌少症風險增！簡單3招預防

亞洲肌少症工作小組(AWGS)在2019年年底的會議上，針對肌少症診斷數據進行修訂，並增列了「疑似肌少症」的篩檢標準，只要「肌肉力量」或「肌肉功能」任一項不足，即使肌肉量足夠也屬於「疑似肌少症」，又可被稱為所謂的「力弱症」。

追求苗條一樣出事 台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系副教授林立峯表示，力弱症不只是年長者要注意，許多年輕族群只在乎苗條身材，卻沒注意到身材下隱藏的肌肉力量、功能問題，同樣也有力弱症的傾向。因此提供活力樂肌3招，預防力弱症、改善肌少症。

肌肉力量、功能任一不足 即為「疑似肌少症」 肌少症近年來逐漸引起關注，為了讓民眾能在肌少症前期就先進行預防、改善，AWGS增列相關篩檢標準，若肌肉量足夠，但經以下2項評估後肌肉力量、肌肉功能有任一項不足就應注意相關風險： 肌肉力量檢測： 手握力男性 <28kg 、女性 <18kg ，則為肌肉力量不足。

身體功能評量： 6 公尺步行速度 <1.0m/s ，則為肌肉功能不足。 國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，肌少三部曲為「力弱-肌少-失能」，在力弱症病程中若沒有及時發現並治療，將導致骨骼肌下降、功能流失，甚至進展為肌少症，根據研究統計，經由力弱症途徑發展為肌少症的患者約有10%。

如何預防、改善力弱症？ 3 招運動訓練學起來！ 台灣流行病學學會與企業共推「科技導入及人工智慧應用於國人健康促進及疾病預防計劃」，透過AI介入、進行活力樂肌3招每日運動降低風險。計劃成果顯示，2個月運動介入後年長者腰圍、下肢肌力及平衡都有提升，在5名力弱症患者中，有3名透過運動逆轉力弱症，平均握力提升1.2公斤。 林立峯副教授說明，活力樂肌3招是針對下肢進行阻力訓練，民眾在家就可以完成，訓練動作包含以下3個姿勢： 坐姿屈膝抬腿 主要訓練肌群為股四頭肌，坐在椅子上雙手扶住椅子，將腳屈膝抬起後伸直停留約3秒，注意應避免背部前傾或後仰，左、右腳每邊做8次/組，建議做3至4組。

坐姿屈膝抬腿

站立抬腿 主要訓練肌群為臀中肌、臀大肌，也有助訓練平衡感。站在椅背斜後方，手扶著椅背避免跌倒，站穩後將腳向外打開，過程中應保持身體直立，左、右腳每邊做8次/組，建議做3至4組。

站立抬腿

深蹲 主要訓練肌群為股四頭肌，此外也包含其他肌群，如：縫匠肌(大腿前側)、股二頭肌、半腱肌(大腿後側)、臀大肌、腓腸肌。站在椅子正後方手扶椅背，雙腳打開與肩同寬，吸氣後吐氣往下蹲，膝蓋朝向腳尖、重心往後靠向腳跟，稍作停留後再慢慢站起來，一組做8次，建議做3至4組。