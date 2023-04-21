口氣｜高達75%人士長期受口氣問題困擾 註冊中醫教你即時解決兩大口氣成因

根據衛生署口腔調查顯示，每4位成年人當中便有3位稱自己曾察覺有口臭情況，即差不多有75%受訪人士存在口氣問題，情況相當普遍。而有外國的調查報告指出，約有90%的口臭成因主要是由於口腔內的細菌將口腔內的蛋白質分解，造成一些含有硫化物、有臭味的物質所致。此外，腸胃問題也是引致口氣的成因之一！都市人生活模式的改變，工作壓力大、交際應酬多、飲酒，到生活習慣的作息顛倒、缺乏運動、暴飲暴食，都是港人的常態，以上的生活模式都會導致腸胃健康的惡化。
口氣問題：脾胃消化不良、肺胃鬱熱
中醫角度認為，想要改善口氣問題，需先了解根本成因，才可對症下藥。胃火旺、腸胃熱者，因消化能力差，令食物長時間停留在胃內，腐熟程度較高，而令臭味上湧至口腔溢出，易感口苦。註冊中醫周子頌指胃腸問題最容易被一般人所忽略，胃酸逆流、胃脹、胃氣、便秘等，也是導致口氣問題的主要原因，「另有胃陰虛者，容易唇焦舌燥，口腔內唾液減少，亦易有口氣；秋天期間易有肺燥，而導致間歇性口臭問題，但通常非太嚴重。」
中醫續提醒若本身有胃火旺問題者，應避免進食吃薑、蔥、蒜等刺激性食物，「相關食物屬於溫食，如咖喱都易致熱氣，有口臭問題不宜多吃。」至於胃動力差者，消化能力疲弱，故需增加其消化能力及促進胃蠕動，令食物加快轉移至十二指腸。至於氣虛問題者，亦易導致消化變差，因此要補氣以改善胃動力問題。」
日常5招 預防口氣胃氣
想守護腸胃健康，同時打造清新口氣，中醫建議可從日常生活習慣做起：
- 口腔清潔：三餐飯後皆須要刷牙，可適度輕刷舌苔，必要時一天使用1-2次牙線，以免食物卡在牙縫，且每半年固定請牙醫師洗牙一次。
- 作息規律：盡量遵守規律作息，讓身體養成穩定的生理時鐘。對於腸胃在消化代謝、適時排便等也能更加順利，體內生態良好，自然能夠擁有好口氣
- 飲食定食定量：以免易造成腸胃負擔，容易產生便秘、胃酸倒流等問題
- 細嚼慢嚥：若食物咀嚼不夠，容易導致消化不良
- 節制飲酒、吸煙：酒精降低胃粘膜抵抗力，而吸煙會刺激胃酸分泌，兩者都容易導致胃潰瘍等腸胃疾病，因此需多加注意
教你殺滅口腔細菌及胃氣 保持清新口氣
面對腸胃問題導致的口氣問題，除了以上5大方向外，中醫續指出受口氣、胃氣困擾的人士平日可攝取含單寧酸、兒茶素及維化命C的食物，如蔓越莓，有助抑制口腔細菌增長，減少牙齦問題及口氣形成。與蔓越莓一同食用，提升腸胃消化能力，降低形成胃氣的機會。或選用坊間含薄荷、蔓越莓、沙棘油、及乳酸菌等天然成分的產品。從根本原因有效化解胃氣及殺滅口腔細菌，同時解決兩大口氣根源、雙效殺滅口腔細菌，使口氣清新之餘，更能達到腸道的健康平衡，大大提升生活品質。
針對改善口氣的食物：
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