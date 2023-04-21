口氣｜高達75%人士長期受口氣問題困擾 註冊中醫教你即時解決兩大口氣成因

根據衛生署口腔調查顯示，每4位成年人當中便有3位稱自己曾察覺有口臭情況，即差不多有75%受訪人士存在口氣問題，情況相當普遍。而有外國的調查報告指出，約有90%的口臭成因主要是由於口腔內的細菌將口腔內的蛋白質分解，造成一些含有硫化物、有臭味的物質所致。此外，腸胃問題也是引致口氣的成因之一！都市人生活模式的改變，工作壓力大、交際應酬多、飲酒，到生活習慣的作息顛倒、缺乏運動‍、暴飲暴食，都是港人的常態，以上的生活模式都會導致腸胃健康的惡化。

口氣問題： 脾胃消化不良、肺胃鬱熱

‍中醫角度認為，想要改善口氣問題，需先了解根本成因，才可對症下藥。胃火旺、腸胃熱者，因消化能力差，令食物長時間停留在胃內，腐熟程度較高，而令臭味上湧至口腔溢出，易感口苦。註冊中醫周子頌指胃腸問題最容易被一般人所忽略，胃酸逆流、胃脹、胃氣、便秘等，也是導致口氣問題的主要原因，「另有胃陰虛者，容易唇焦舌燥，口腔內唾液減少，亦易有口氣；秋天期間易有肺燥，而導致間歇性口臭問題，但通常非太嚴重。」