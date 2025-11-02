「只咳了幾聲」揭患晚期肺癌！醫生揭5大患癌警號

肺癌一發現已是晚期？有醫生分享指，有些患者可能只咳了幾聲，但檢查後就發現已患上晚期肺癌。他指出，肺癌在身體生長時難以察覺的原因，所以，當出現5大症狀時，便要提高警覺，儘早進行檢查。

「只咳了幾聲」揭患晚期肺癌！

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，肺癌猶如潛伏的獵人，靜靜地隱藏在胸腔深處，沒有疼痛或明顯警訊，直到你以為只是小感冒時，它早已在體內築起堡壘。根據《JAMA Oncology, 2023》的研究，超過80%的肺癌患者在被確診時，已經是第三或第四期。即代表肺癌並非突然惡化，而是我們未能及時察覺。該項研究分析了超過120萬名肺癌患者發現，早期（I、II期）病例僅佔17.2%，而晚期（III、IV期）高達82.8%。第四期的病例佔所有病例中61.9%。

黃醫生指，肺癌的最大特點是沉默。肺部幾乎沒有痛覺神經，即使腫瘤逐漸增大，也不會引發顯著的不適感。當病人開始出現以下症狀時，往往已是腫瘤擴散的結果：

咳嗽持續三周以上

咳血或痰中帶血

呼吸喘、胸悶

聲音沙啞、體重驟降

根據Nature Medicine (2020)的研究，肺腺癌從1cm的小結節發展為侵襲性腫瘤，潛伏期可長達5至10年。特別是肺腺癌，常在肺的外圍生長，不會壓迫氣管引起咳嗽或氣喘，因此症狀不明顯。直至癌細癌侵襲胸膜或轉移到其他器官，身體才會出現症狀。

