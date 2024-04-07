因為香港腳問題出現破口，才導致小腿紅腫熱痛，最後則是細菌經由血液運行到達其他組織而感染。

40歲黃姓司機日前因左小腿紅腫，加上持續惡化超過3天，忍痛到醫院就醫，醫師檢查後發現他的腳趾有香港腳症狀，且小腿部份明顯紅腫痛及發熱，研判是蜂窩性組織炎惹禍，告知若放任惡化不盡快治療，有可能會導致膿瘍必須手術治療，所幸因提早發現，經給予抗生素治療後，症狀顯著改善。

亞洲大學部屬醫院感染科主治醫生鄭孟瑜指出，「蜂窩性組織炎」指的是身上的皮膚軟組織受到感染，初期狀況輕微，可能只有局部紅腫熱痛的表現，若情況惡化，嚴重者甚至得切開皮膚甚至截肢才能保全生命，因此，及早診斷治療，是避免嚴重併發症的最重要關鍵。

３途徑造成感染 主因皮膚傷口所致

鄭孟瑜表示，蜂窩性組織炎有三大類途徑造成感染，主要是皮膚表面有傷口，使得皮膚失去屏障功能，細菌會從傷口進入真皮及皮下組織造成發炎，其次是鄰近組織出現感染，使得細菌從傷口進入人體後，進而造成鄰近新的皮膚軟組織感染，該運匠就是因為香港腳問題出現破口，才導致小腿紅腫熱痛，最後則是細菌經由血液運行到達其他組織而感染。

鄭孟瑜強調，最常見的蜂窩性組織炎菌種以金黃葡萄球菌及鏈球菌為最多，前者的表面可能會產生小痘痘甚至有膿包出現，後者則會讓皮膚表面呈暗紅色，類似刮痧後的樣子，另外也有綠膿桿菌、厭氧菌等不同菌種。