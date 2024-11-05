「嚴重溢淚」被迫提前退休 「激光輔以微創治療」助重現光明

旅居美國的60多歲李先生從事醫院及大學研究工作，因左眼持續溢淚造成視力模糊，最終不得不提前退休。他在美國求醫未果後，返台至臺中榮總眼科部檢查，診斷為鼻淚管阻塞。

臺中榮總一般眼科魏利真主任指出，鼻淚管阻塞是常見的眼科疾病，依發生年齡分為先天和後天兩種。後天性鼻淚管阻塞可能由多種原因引起，包括隨年齡增長造成的退化，故中老年人為好發族群，發生率約為每萬人有2人。另外反覆發炎、放射治療、外傷、感染和鼻腔疾病等也都是造成鼻淚管阻塞的原因。

魏利真解釋，鼻淚管阻塞會導致眼淚無法正常排出，積聚在眼球表面，引起眼淚滿溢、結膜出血和眼睛分泌物增多等症狀，這些症狀可能進一步影響患者的視力和生活品質，通常需要手術來疏通堵塞的淚道才能改善，否則患者只能與症狀共存，嚴重影響生活。

激光輔助微創手術出血量低 成功率與傳統術式相當

魏利真說明，有別於傳統手術刀切開面部肌肉的經皮式外開式手術，激光技術具有良好的止血效果和強大的組織穿透能力，可精準切割鼻腔與淚囊黏膜。整個手術過程通過內視鏡從鼻腔內部進行，不會影響眼輪匝肌收縮，因此能夠完整保存淚管系統的肌肉收縮功能，同時避免了面部疤痕，對有蟹足腫體質者不用擔心手術可能影響外觀。

創新的激光輔助經鼻內視鏡淚囊鼻腔造口術與傳統經皮式外開手術成功率相當，高達九成，且傷口出血量僅為傳統手術的1/5，術後傷口不紅腫，且可在門診進行無需住院，手術時間短，降低了風險並縮短了恢復期，提供患者更優質的治療選擇。

註：先天性鼻淚管阻塞多見於新生兒，通常在出生後數周內顯現。大約有5-10%的新生兒的鼻淚管結構未發育完全，多是Hasner瓣膜(Valve of Hasner)未開，在出生後不久便出現淚眼汪汪，眼瞼邊緣出現粘液膿性分泌物、眼睛充血等情形，其中的90%在一歲以前症狀可經由按摩緩解症狀，少部分仍然鼻淚管阻塞之幼兒可經由淚管探針或放置淚管達到症狀緩解，鮮少幼兒需要做到淚囊鼻腔造口術。

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