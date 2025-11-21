【多事之秋？】換季鼻腔不適要媽媽出動 守護全家呼吸健康

秋意漸濃，天氣轉涼，本該是舒適的季節，但對於這個養貓的三口之家而言，卻出現了一場全家鼻腔保衛戰！每位家庭成員都——面臨著不同的鼻腔困擾，到底是貓貓作怪？還是換季的錯？ 掌管家中決策大權的媽媽又會如何渡過是次危機？
貓毛飛揚 爸爸投降 寶寶哭鬧 媽媽心力交瘁
家中的貓咪是這家人的重要成員之一，就算媽媽對貓毛有輕微鼻敏感，亦無阻貓咪成為這家人的心肝寶貝，只不過每到換毛季節，空氣中飄散的貓毛就讓媽媽的鼻敏感瞬間爆發，每日早上一起身就有白鼻涕。更覺得鼻腔中有雜質惹到自己不適。
而爸爸的季節性鼻敏感亦同時在天氣變化轉為寒冷乾燥及貓毛夾攻下變得特別嚴重，更開始出現輕微感冒症狀，夜晚鼻塞致無法正常呼吸，夜夜難以入睡，日頭又會感覺鼻腔內乾燥不適，有時打噴嚏時更會發現鼻子有血絲！
不過比起各種鼻腔困擾，更令父母心痛的是1歲的BB最近也開始出現感冒症狀，常常哭鬧且不願進食，進食時更會嘔吐。
不再忍受鼻不適 媽媽主動出擊找尋答案
面對家人的鼻不適問題，媽媽一度陷入兩難，難道真的沒有辦法改善嗎？她甚至懷疑是否是清潔方式出了問題。於是，媽媽決定主動出擊，致力尋找天然、有效又無副作用的解決方案。經過仔細研究，她發現了由醫生推介，專為紓緩不同鼻腔問題設計的「鼻潔靈」潔鼻噴霧系列產品！
鼻敏感救星 鼻潔靈潔鼻噴霧
先針對媽媽因貓毛引起的鼻敏感及早上一起身就有白鼻涕的情況，媽媽選擇了在早晚的刷牙時段使用「鼻潔靈潔鼻噴霧」(Nose Hygiene and Comfort)，以清除鼻腔中的白鼻涕、致敏源、灰塵、污染物、病毒和細菌，紓緩不適之餘，同時滋潤和恢復鼻黏膜天然濕度，以加強鼻黏膜防禦力，有助阻隔細菌及致敏源入侵，養成日夜清潔的好習慣，就不用再擔心貓毛或天氣轉變問題來襲！
同款產品亦能用作日常清潔，0 - 3歲小孩適用的「鼻潔靈嬰幼兒潔鼻噴霧」 (Nose Comfort Baby)，專為嬰兒而設，設有安全防護噴嘴及壓力較輕，霧化噴出 (microdiffusion), 不刺激鼻腔同時讓BB呼吸更順暢！
使用方法：早晚使用，每邊鼻腔噴2- 6次。
拒絕鼻塞 鼻潔靈嬰幼兒高滲潔鼻噴霧
對於BB的鼻塞致無法正常進食問題，媽媽選擇了專為嬰幼兒設計，適合3個月嬰幼兒至3歲小孩使用的「鼻潔靈嬰幼兒高滲海水潔鼻噴霧」(Blocked Nose Baby)，100%天然且無藥性，其溫和的霧化噴灑與安全防護噴嘴，不會刺激BB鼻腔。使用後，BB呼吸變得順暢，進食不再困難，夜晚也睡得更加安穩。
同噴霧系列亦有3歲以上適用的「鼻潔靈潔高滲海水潔鼻噴霧」(Blocked Nose)，產品添加礦物銅成份，有助清除鼻涕及加速紓緩鼻塞，有助於降低重複感染機會。最新臨床研究指出使用後效果可持續長達6小時*，以及日夜都能發揮作用**。一併過紓緩爸爸感冒鼻塞症狀，睡前噴一噴，改善呼吸，更能輕鬆入睡。
使用方法：鼻塞時每邊鼻腔噴 2- 6次，直至鼻塞狀況舒緩。
不受天氣乾燥影響 鼻潔靈(S)修護潔噴霧
面對爸爸的鼻乾問題，媽媽決定用「鼻潔靈(S)修護潔噴霧」(Sensitive Nose)，產品添加硫磺成份，有助滋潤及修護鼻黏膜細胞，更可使鼻黏膜恢復天然水份值。除了可清除及冲走污染物，更可軟化分泌物或痂。不用過幾天，爸爸的鼻乾與血絲問題就有明顯改善，就算再擦傷鼻腔內部，亦能靠噴霧迅速痊愈！
使用方法：每邊鼻腔噴2- 6次。
現在，媽媽每天都會用「鼻潔靈潔鼻噴霧」為全家人進行日常鼻腔清潔，強化鼻黏膜防禦力；同時備有「高滲潔鼻噴霧」應對突發鼻塞。就連貓毛滿天飛的日子，全家也不再噴嚏連連！
溫馨提示：記得購買前請先驗明正貨！包裝盒上有中英文或有中文標籤才是香港總代理正貨。
*57% 的用家同意使用產品後6小時仍能維持鼻腔通暢。
** 84% 的用家同意此產品日夜皆有效。