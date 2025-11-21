【多事之秋？】換季鼻腔不適要媽媽出動 守護全家呼吸健康

秋意漸濃，天氣轉涼，本該是舒適的季節，但對於這個養貓的三口之家而言，卻出現了一場全家鼻腔保衛戰！每位家庭成員都——面臨著不同的鼻腔困擾，到底是貓貓作怪？還是換季的錯？ 掌管家中決策大權的媽媽又會如何渡過是次危機？

貓毛飛揚 爸爸投降 寶寶哭鬧 媽媽心力交瘁

家中的貓咪是這家人的重要成員之一，就算媽媽對貓毛有輕微鼻敏感，亦無阻貓咪成為這家人的心肝寶貝，只不過每到換毛季節，空氣中飄散的貓毛就讓媽媽的鼻敏感瞬間爆發，每日早上一起身就有白鼻涕。更覺得鼻腔中有雜質惹到自己不適。

而爸爸的季節性鼻敏感亦同時在天氣變化轉為寒冷乾燥及貓毛夾攻下變得特別嚴重，更開始出現輕微感冒症狀，夜晚鼻塞致無法正常呼吸，夜夜難以入睡，日頭又會感覺鼻腔內乾燥不適，有時打噴嚏時更會發現鼻子有血絲！

不過比起各種鼻腔困擾，更令父母心痛的是1歲的BB最近也開始出現感冒症狀，常常哭鬧且不願進食，進食時更會嘔吐。