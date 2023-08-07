「大雞慢啼」還是「語言發展遲緩」？專業判斷避免錯失語言黃金期

現在的早期療育於國際間的風潮，已非傳統單向的醫病關係，而是逐漸「以家庭為中心」、「以作息為本位」，也就是說治療不再侷限於醫療院所，而是希望逐步落實於家庭中，協助家長面對並引導孩子。

大雄已經3歲還不會講話、眼神也不看人；靜香滿5歲了，但走路常常跌倒、跳的姿勢也很奇怪；哆啦A夢的筆總是握不好，寫出來的字歪七扭八，甚至沒寫幾個字就抱怨手痠。安南醫院復健科醫師林芳嫻分享，家長們碰到孩子出現上述化名問題時，往往難以辨別孩子是屬於「大雞慢啼」，還是應該立即調整，避免輸在起跑點。

聯合評估集結專業 復健科協助早療

林芳嫻醫師說明，孩子的成長是一個連續的過程，中間可能碰到各種狀況，除了最常見的語言發展遲緩之外，粗大動作/協調性、精細動作/感覺統合、生活自理、社會情緒/人際互動/認知等問題也相當常見。此時，需要一把客觀的量尺，來評估孩子的狀況，這便是「兒童發展聯合評估中心」的功能所在。

林芳嫻醫師強調，現在的早期療育於國際間的風潮，已非傳統單向的醫病關係，而是逐漸「以家庭為中心」、「以作息為本位」，也就是說治療不再侷限於醫療院所，而是希望逐步落實於家庭中，協助家長面對並引導孩子。