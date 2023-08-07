「大雞慢啼」還是「語言發展遲緩」？專業判斷避免錯失語言黃金期

大雄已經3歲還不會講話、眼神也不看人；靜香滿5歲了，但走路常常跌倒、跳的姿勢也很奇怪；哆啦A夢的筆總是握不好，寫出來的字歪七扭八，甚至沒寫幾個字就抱怨手痠。安南醫院復健科醫師林芳嫻分享，家長們碰到孩子出現上述化名問題時，往往難以辨別孩子是屬於「大雞慢啼」，還是應該立即調整，避免輸在起跑點。
聯合評估集結專業 復健科協助早療
林芳嫻醫師說明，孩子的成長是一個連續的過程，中間可能碰到各種狀況，除了最常見的語言發展遲緩之外，粗大動作/協調性、精細動作/感覺統合、生活自理、社會情緒/人際互動/認知等問題也相當常見。此時，需要一把客觀的量尺，來評估孩子的狀況，這便是「兒童發展聯合評估中心」的功能所在。
林芳嫻醫師強調，現在的早期療育於國際間的風潮，已非傳統單向的醫病關係，而是逐漸「以家庭為中心」、「以作息為本位」，也就是說治療不再侷限於醫療院所，而是希望逐步落實於家庭中，協助家長面對並引導孩子。
家長透過4招 訓練口語表達
以最常見的語言發展遲緩為例，復健科語言治療師楊心驊分享4招創造「溝通動機」的方法，家長可於日常藉此訓練兒童口語表達：
- 吊胃口：在孩子面前玩其喜歡玩的玩具、或吃其喜歡吃的食物，並提供「我要」的手勢或口語示範讓孩子模仿，進而學會自己表達需求；
- 假裝忘記：不主動提供孩子常規使用物品，讓其提出需求反應。例如用餐時假裝忘記給予孩子常用的餐具，引導孩子主動說出餐具名稱；
- 請求幫忙：將孩子需求的物品，放在孩子看得到卻拿不到地方，或者規劃現有能力無法完成的任務，誘發其學習表達「請幫忙」的溝通技能；
- 慢慢給：對於孩子喜愛或需求的物品，不要一次性地給予。例如在孩子逐步完成積木、拼圖時，不主動給予下一塊零件，讓孩子主動表達出「還要」。
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