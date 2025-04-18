【失眠煩惱】大腦毒素多 增認知退化風險

我們每日經過不同程度的活動後，到了晚上都需要休息，讓身體恢復體力。人體的五臟六腑各有不同的活躍與休息的時間，例如肝臟會在我們熟睡時排毒。同樣地，原來我們的大腦都有毒要排，否則，隨時會增加衰退風險。

優質睡眠 防大腦垃圾積聚

研究指香港估計有10萬名腦退化患者，並隨人口老化繼續上升，換另一角度看，即並非所有年長的都一定會患此症，研究亦證明還有很多客觀因素影響，說明「病」往往日積月累。

2012年，有美國與挪威大學的研究團隊發現了一個負責腦內能自行淨化有害物質的功能。每晚當我們進入熟睡狀態後，腦脊液會透過血脈驅動，輸養給腦細胞，同時亦會回收腦組織的代謝物。除此之外，腦脊液還肩負調節酸鹼平衡功能，及緩衝大腦和脊髓的壓力，具重要的保護作用。如這個機制失調，不但令腦內細胞缺乏營養，腦內的壞蛋白質更會囤積，形成斑塊，繼而破壞中樞，導致認知功能下降。此外，壞蛋白質也會累積在心臟，造成心血管功能異常。