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健康
2023-04-11 13:26:05

「媽媽！我不是故意的！」孩子尿床跟8因素有關

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尿床

王珍冠提醒，當家裡有孩童尿床情形，家長可先觀察並記錄孩童在白天和夜間睡眠排尿狀況(如有無伴隨頻尿、尿急)、排尿時間和次數、排尿量及每天喝水量，就診時可提供醫師做為初步評估。

尿床(也稱為夜間遺尿)是兒科門診常見求診問題。兒科醫師表示，當孩童到了4歲時，開始有意識到膀胱的漲尿感，自然而然就學會控制白天的排尿。然而，夜間膀胱控制訓練通常需要更長時間，預計要到孩子57歲時才會較為成熟。

 

5歲孩童有16%會尿床　男孩是女孩的兩倍

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師王珍冠指出，根據各年齡層尿床盛行率，5歲孩童有16%會尿床，直至15歲時，仍有1%2%會發生持續尿床，而男孩尿床比例大約是女孩的兩倍。

男孩

男孩尿床比例大約是女孩的兩倍。

八項原因導致尿床　便秘、焦慮也會影響

王珍冠分析導致孩童尿床常見原因，共有八項分類：

  • 孩童的膀胱發育成熟較慢。
  • 孩童膀胱的容量比同年齡較小。
  • 家族遺傳：父母或兄弟姐妹中會尿床者，孩童尿床的機會也會較高。
  • 血管加壓素(一種減少尿液產生的激素)製造減少。
  • 深度睡眠：大腦覺醒的中樞異常，使孩童在夜間睡眠中感覺不到尿意感，(這個理論仍有爭議)
  • 嚴重便秘。
  • 潛在疾病：包括糖尿病、泌尿道感染、大便失禁、蟯蟲病、腎衰竭、癲癇發作和睡眠問題(如睡眠呼吸暫停)
  • 情緒焦慮和恐慌：很少會導致尿床。
喝水

日間喝水量可能與尿床有關。

觀察記錄白天排尿情況　鼓勵代替責罵

王珍冠提醒，當家裏有孩童尿床情形，家長可先觀察並記錄孩童在白天和夜間睡眠排尿狀況(如有無伴隨頻尿、尿急)、排尿時間和次數、排尿量及每天喝水的量，就診時可提供醫師做為初步評估。

此外，治療過程有時不如預期，家長方面要了解孩童尿床並非自願，不要因為尿床問題責罵小孩，反而以鼓勵代替處罰；至於孩童方面，要讓他們積極正視這個參與過程，培養孩子責任感。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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