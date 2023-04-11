「媽媽！我不是故意的！」孩子尿床跟8因素有關

王珍冠提醒，當家裡有孩童尿床情形，家長可先觀察並記錄孩童在白天和夜間睡眠排尿狀況(如有無伴隨頻尿、尿急)、排尿時間和次數、排尿量及每天喝水量，就診時可提供醫師做為初步評估。

尿床(也稱為夜間遺尿)是兒科門診常見求診問題。兒科醫師表示，當孩童到了4歲時，開始有意識到膀胱的漲尿感，自然而然就學會控制白天的排尿。然而，夜間膀胱控制訓練通常需要更長時間，預計要到孩子5至7歲時才會較為成熟。

5 歲孩童有 16% 會尿床 男孩是女孩的兩倍

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師王珍冠指出，根據各年齡層尿床盛行率，5歲孩童有16%會尿床，直至15歲時，仍有1%至2%會發生持續尿床，而男孩尿床比例大約是女孩的兩倍。