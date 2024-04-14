「子宮內膜異位+朱古力瘤」試管嬰兒3次都失敗　中醫介入治療成功懷孕

藍小姐34歲已婚五年未懷孕，經檢查診斷子宮內膜異位症及朱古力瘤。先前接受朱古力瘤手術後，轉向試管嬰兒治療，但連續三次失敗，考量年齡越大懷孕機率越低，藍小姐轉至中醫科就診。

北市聯醫仁愛院區中醫科謝旭東醫師指出，門診中約有三成不孕症患者存在子宮內膜異位問題，子宮內膜異位症常見的症狀有經痛、月經出血異常、月經不規則、便祕、下腹悶痛及不孕等，該疾病依據不同部位的侵犯會呈現不同症狀，比如到鼻黏膜會流鼻血，侵犯到卵巢蓄血會造成朱古力瘤，到子宮肌層蓄血造成子宮腺肌瘤，使受孕機率下降，西醫常用激素治療，但可能會有停經或更年期綜合症的問題。相對來說，中醫介入治療，能在不影響月經的狀況下提升受孕機率，並減少激素使用。

傳統中藥即飲包 「調經方」成分多

謝旭東醫師解釋，傳統中醫文獻沒有子宮內膜異位症的特定名稱，但相關病症散見於「癥瘕」、「積聚」、「月經不調」等，此病根源於子宮內的瘀血阻滯，同時受到腎虛引起的免疫力失調影響，造成子宮內膜細胞侵犯身體各處，治療上著重於補腎化瘀，並根據個人體質不同選擇相對應的藥物。

而中藥即飲包「調經方」裡有「牛膝」、「沒藥」、「川芎」活血化瘀，消散瘀血及促進炎性物質的吸收，「巴戟天」和「肉蓯蓉」補腎填精，有助提高卵巢對促性腺激素的反應性和卵巢受體含量，進而改善卵子品質，同時，知柏地黃丸同樣能養腎安神，因此能改善子宮內膜異位症患者的體質，恢復身體健康，因而增加受孕機率。