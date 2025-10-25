「小便有泡」、「蛋白尿」是腎病？ 醫：須正確判斷兼追蹤

45歲的張先生健康檢查中發現尿液檢查呈現「蛋白尿」，檢驗單上同時提示「腎臟功能疑似異常」，讓他擔心腎臟可能出現問題。 經臺中榮總嘉義分院家庭醫學科醫生白元懿診斷後，初步評估腎功能並未明顯惡化，並安排進一步檢驗與追蹤，以確認蛋白尿是否持續存在，同時全面檢視腎臟健康狀態，後續篩檢結果顯示腎功能正常。白元懿醫生解釋，蛋白尿雖不等於腎臟壞掉，卻是提醒重視腎臟健康的重要警號。

劇烈運動、發燒、脫水 皆可能暫時性「良性蛋白尿」 白元懿醫生表示，腎臟的腎絲球就像「濾水器」，能將血液中的廢物過濾出去，同時保留有用物質如蛋白質。正常情況下，尿液中幾乎檢測不到蛋白質，但若腎小球或腎小管功能異常，就可能出現蛋白尿，不過，並非所有蛋白尿都代表腎病變，例如劇烈運動、發燒、急性疾病或脫水等，都可能造成暫時性的「良性蛋白尿」，在休息或補水後即可改善，不會造成長期損害。

「小便有泡」腎臟異常？醫：藉專業檢驗才正確判斷 白元懿醫生進一步說明，根據國健署資料，台灣20歲以上成人約每8人就有1人罹患慢性腎病，盛行率超過12%，且超過九成早期患者並不自知。但大眾常以「小便有泡」判斷腎臟異常，事實上泡泡也可能因尿液濃縮、排尿速度快或馬桶清潔劑殘留造成，並非都是蛋白尿，因此，仍需透過專業檢驗才能正確判斷。