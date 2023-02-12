「少食多餐才能瘦」是迷思！專家：規律三餐瘦身更有成效

結束大吃大喝的春節假期，不少人後悔沒能擋住美食誘惑，過完節腰圍又大了一圈？臺中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲提供減重秘法「規則三餐加選對食物」，充分運用「攝食產熱效應」就可以讓自己低調瘦下來。

吃對食物 提高代謝率、促進燃脂

李旻憲主任指出，很多人都誤以為「少食多餐才能瘦」，其實是減重迷思。他說，很多文獻都顯示，拉長時間分開吃下完整餐點的總熱量，跟規律三餐的瘦身效果差不多；但複合式飲食的規律三餐，具備蛋白質、脂質與醣類三大營養素與飽足分量，吃對食物更能發揮「攝食產熱效應」瘦身又暖和身體。