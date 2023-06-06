「心碎症候群」嚴重會休克！經7次電擊＋人工心肺救回一命

「心碎症候群」在於情緒或者生理上，有很重大的壓力情況下導致的，能是有心理或生理上很嚴重的刺激以後，心臟就突然產生症狀，尤其是左心室的功能異常，左心室功能收縮異常以後，會導致患者出現胸悶、胸痛，嚴重的時候就是休克。

一名32歲女性，被家人發現倒臥在地且無意識，經119送往醫院途中，緊急救護技術員進行高品質三次電擊和CPR(心肺復甦術)。到達急診室，評估為OHCA(到院前死亡)，心電圖顯示病人出現心室顫動，再給予7次電擊後，恢復自主循環；因血壓偏低，心臟外科進行人工心肺置放術後，心臟內科執行緊急心導管，發現心臟冠狀動脈血流暢通沒有阻塞，但左心室呈現章魚弧形狀，疑似「章魚壺心肌症」或稱「心碎症侯群」。

平日精準 + 扎實訓練 提高病患存活率

彰基體系發言人、急診暨重症醫學部主治醫師張珈娸表示，當消房隊人員到達時，發現患者已經是OHCA時，第一時間只有幾秒中可以判斷，出勤隊員進行非常快速的急救，並將病人送至醫院做精準的交班，除了平日紮實的訓練，更有賴他們過人的反應。

黃璽文醫師表示，接到通知之後，即高度懷疑此患者需要人工心肺的支持，在病患轉院到達前，就已經聯絡心臟外科及心臟內科團隊超前部署，果真患者到院之後，確實是適合使用人工心肺救治的患者，因此迅速裝置了人工心肺，以保障病患的安全及增加後續的病患存活率。