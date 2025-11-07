【心臟健康亮紅燈！】行幾步就又攰又喘 心口更經常作痛？注意心臟問題先兆

身體開始感覺時好時壞？經常感到特別疲倦，只是行幾步樓梯就已經氣不過喘，心口還會偶爾出現翳悶不適，以為自己是缺乏運動、飲食習慣差或睡眠不足所引致？更消極地以為自己是「年紀大，機器壞」，以為種種身體狀況是避無可避的。 心臟問題長期高踞本港致命疾病第三位，每日平均約有十多人因心臟問題失去生命。其實以上身體狀況可能是心臟發出的重要警號，但只是為心臟補充一物，即可改善身體健康。

護心抗疲勞好幫手 研究發現維持心臟動力關鍵 醫學研究發現，人體內的輔酶Q10是維持心臟動力的關鍵物質。輔酵素Q10存在於身體的每個角落，負責協助細胞製造能量，具有超強抗氧化作用，有助防止細胞因壓力和運動而氧化，同時有強心及護心功能。但人體合成Q10的能力從二十歲開始就會逐年下降，到四十歲時可能只剩下年輕時的七成水平，加上其他因素比如工作壓力、作息不定時及高脂糖鈉的飲食習慣，亦會加速輔酶Q10的流失，令人容易感到疲倦、免疫力下降及影響心臟健康，這正好解釋了為何年紀漸長，身體狀態會明顯不如從前。

同時研究顯示，每日補充適量Q10能有有效維持心臟活力、強化心肌舒張力、促進血液循環、保持血管柔韌有彈性，減低心血管問題引致的風險，對抗三高、延緩衰老及提升免疫力。有見及此，選擇有效的輔酶Q10補充品並堅持服用對心臟健康極為重要。 註冊藥劑師推薦 : BG PRO 醫學級還原型輔酶 Q10 降心臟風險達 25%^ 在市面上眾多輔酶Q10補充品當中，「BG Pro醫學級還原型輔酶Q10」之所以能獲得註冊藥劑師推薦，關鍵在於它的「配方、劑量、實證」都做到了「醫學級標準」，尤其適合關注心臟健康的人群。 獨家 CardioBoost QPE 強心複合配方， 1+1+1>3 的護心效果 不同於只有單一成分的輔酶Q10補充品，「BG Pro醫學級還原型輔酶Q10」採用複合配方，三種有效成分協同作用，護心效果翻倍： 醫學級還原型輔酶 Q10 （每粒高含量 200 毫克） ：直接被人體吸收，快速為心臟供應能量，強化心肌舒縮力，保護心臟細胞免氧化損傷。 臨床實證，連續服用 2 個月，有助降心臟風險達 25%^ ，速效快 8 倍 * ， 泵血更有力。

珍貴 PQQ （吡咯喹啉醌） ：結合輔酶 Q10 ，護心功效倍增。 提高心肌細胞能量代謝效率，減少氧化炎反應傷害，心臟更年輕。

維他命 E ：保護輔酶 Q10 不被氧化破壞，提升血管彈性及柔韌度，促進心血管擴張，保護細胞膜抵禦氧化，血流更暢順。 這三種成分搭配，不但能解決心臟能量不足的問題，還能從細胞修復、血管保護兩個層面，全方位降低心血管風險，有助擊退疲勞，緩解身體疲乏感，精力充沛。比服用單一成分效果更全面。配方無藥性，服用後不會產生依賴性，加拿大製造，安全可靠。 醫學級還原型輔酶 Q10 臨床實證 : 比一般速效快 8 倍 * 市面常見的氧化型Q10 (泛醌)需要經過體內複雜的轉化過程才能被利用，而隨著年齡增長，這種轉化效率會大幅降低。相比之下，醫學級還原型Q10（泛醇）具有獨特優勢，其生物利用率比普通Q10高出8倍*，能夠直接被人體吸收利用，更快速發揮功效。

用家親證分享︰「服用「 BG PRO 醫學級還原型輔酶 Q10 」後明顯提升活力，無再心口痛」

Carol分享: 「隨著踏入輕熟年紀，感覺好易攰，日常行兩步都覺得攰，有時會覺得心口翳住。食咗「BG PRO醫學級還原型輔酶Q10」後，感覺精神狀態改善，有活力去做運動，心口痛都冇啦。」

Kim亦分享: 「經常覺得冇精神，無論照顧小朋友周圍去，定係做運動都感覺好快攰。食咗「BG PRO醫學級還原型輔酶Q10」一段時間後，而家唔會突然覺得眼訓或冇精神，跑步都有氣有力，唔會心悸。」 「 BG PRO 醫學級還原型輔酶 Q10 」適合所有關注心血管健康的族群，包括三高人士、經常熬夜人士、有煙酒習慣人士、運動愛好者，以及備孕人士亦可服用， Q10 能為細胞提供充足能量，為護心打好基礎。 建議食用方法，每天餐後服食： 特強保養 - 1 粒 ( 含 200mg CoQ-10)

加倍強心 - 2 粒 ( 含 400mg CoQ-10)