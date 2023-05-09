心臟健康｜10種飲食模式 邊種對心臟最有益？

不同的飲食法都有支持者，有些人為求快速見效甚至會採用極端的飲食方法。美國心臟協會就分析了十種最受歡迎的飲食模式，並按照對心臟健康的益處而排列，當中得舒(DASH)及地中海飲食法得到最高分，被認為是減肥必勝法的生酮飲食則是得分最低的飲食方法之一。
得舒飲食法最高分
美國心臟協從心臟健康的角度分析10種飲食法， DASH飲食法最獲推崇，原因是這種飲食法主張低鹽、低糖、低酒精及少加工食品，並以全穀物、水果及蔬菜等原型食物為主，肉類則建議吃瘦肉及海鮮，因此對心臟健康最有益。地中海飲食法亦得分甚高，其飲食建議亦與DASH相似，但就容許飲用酒精，亦沒有特別留意飽和脂肪攝取量，故此比DASH較遜色。
生酮飲食或有害心臟
至於得分最低的就是原始飲食法、極低碳飲食法及生酮飲食法。以生酮飲食法為例，不但限制生果及全穀類的攝取，更要求食用大量飽和脂肪，對心臟健康有害無益。多個低脂及低碳飲食法則排列中游位置。有關報告已於《Circulation》公布。
須持之以恆
營養學家認為，即使不遵從任何飲食法，只要日常飲食是以全穀物和非澱粉性植物、瘦肉及海鮮為主，且少含飽和脂肪、添加糖及加工食物，便是對心臟最健康的飲食模式，但就強調必須持之以恆實踐才能令健康受惠，臨急抱佛腳則難見成效。