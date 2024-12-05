「心臟瓣膜老化」食唔落、走唔郁！這1置換手術成功救命

運動對於心臟的運作能提供最大的幫助，鄭伯智呼籲，若要預防心臟疾病，除了戒除吸煙、喝酒等惡習外，平常要保有運動習慣。

64歲蔡姓女患者，15年前曾經進行心臟瓣膜置換手術，但近半年來肚子、雙腳都出現水腫，導致走路出現困難，並且也吃不下，連眼睛、皮膚都看得出來偏黃，緊急就醫後發現是因嚴重血液逆流，才會導致心臟衰竭出現相關症狀。

心臟二尖瓣生物瓣膜老化 須置換新人工瓣膜

童綜合醫院心臟外科醫生郭家誠表示，患者15年前裝設的心臟二尖瓣生物瓣膜已經老化，必須再置換新的人工瓣膜，但考量患者已出現黃疸、肺積水、腹積水、肝脾腫大等狀況，進行二次開刀置換人工心臟瓣膜，患者身體情況恐無法負荷且風險高，建議進行經導管二尖瓣膜置換手術。

經心臟內外科團隊合作手術，先將導管插入股靜脈，順著血流抵達右心房，並透過心房中隔穿刺抵達左心房，將人工瓣膜植入於已經老舊的人工瓣膜中，使瓣膜恢復正常運作，患者恢復良好，術後隔天就可以下床活動，還可以正常進食，術後住院一周即出院返家休養。