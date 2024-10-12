【拆解NMN抗老迷思】選出最適合自己的NMN

近年大熱的NMN產品主打改善機能、抗老逆齡，推出市面的產品款式亦變得花多眼亂。但其實不少人並不了解NMN，到底NMN是甚麼？結合細胞生物學Dr.Lai、注冊藥劑師Rex、注冊營養師Vin Ip和多項研究報告，一文解構NMN常見疑問！

1. 為何人會衰老？衰老可以被逆轉嗎？

人體細胞平均有大約1000至10000個線粒體，負責提供每日身體90%能量。隨著年齡增長，我地細胞内綫粒體活性會慢慢衰退，⾝體細胞能量不⾜，慢慢就開始機能衰退及變老。

有沒有方法可以延緩甚至逆轉衰老現象呢？有，NAD+就正正可以幫助細胞線粒體補充能量，修復我們受損細胞。但遺憾的是，NAD+水平亦會隨著年齡增長而逐漸減少。人體在40歲左右，NAD+水平會減少50%，到了80歲，更只剩10%。根據哈佛大學醫學院教授David Sinclair指出，如果人體失去NAD+，30秒內就會死亡。

2. 人體能直接補充NAD+延緩衰老嗎？NMN又是什麽？

答案是否定的。因爲NAD+分⼦量太⼤，⼈體細胞無辦法直接吸收，所以就需要借由NAD+前⾝NMN去轉化成爲NAD+，去改善老化的情況。

NMN(Nicotinamide mononucleotide)為β-煙醯胺單核苷酸，是一種自然存在的生命分子，是維生素B3的衍生物之一。本來NMN可以從食物中吸收，但成年人每⽇需要補充400mg NMN才⾜夠⼀⽇所需，相當於進食667kg⽜⾁或640個西蘭花，但談何容易，所以食用NMN補充劑就成爲大家補充NAD+最簡單直接方法！