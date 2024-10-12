【拆解NMN抗老迷思】選出最適合自己的NMN

近年大熱的NMN產品主打改善機能、抗老逆齡，推出市面的產品款式亦變得花多眼亂。但其實不少人並不了解NMN，到底NMN是甚麼？結合細胞生物學Dr.Lai、注冊藥劑師Rex、注冊營養師Vin Ip和多項研究報告，一文解構NMN常見疑問！
1. 為何人會衰老？衰老可以被逆轉嗎？
人體細胞平均有大約1000至10000個線粒體，負責提供每日身體90%能量。隨著年齡增長，我地細胞内綫粒體活性會慢慢衰退，⾝體細胞能量不⾜，慢慢就開始機能衰退及變老。
有沒有方法可以延緩甚至逆轉衰老現象呢？有，NAD+就正正可以幫助細胞線粒體補充能量，修復我們受損細胞。但遺憾的是，NAD+水平亦會隨著年齡增長而逐漸減少。人體在40歲左右，NAD+水平會減少50%，到了80歲，更只剩10%。根據哈佛大學醫學院教授David Sinclair指出，如果人體失去NAD+，30秒內就會死亡。
2. 人體能直接補充NAD+延緩衰老嗎？NMN又是什麽？
答案是否定的。因爲NAD+分⼦量太⼤，⼈體細胞無辦法直接吸收，所以就需要借由NAD+前⾝NMN去轉化成爲NAD+，去改善老化的情況。
NMN(Nicotinamide mononucleotide)為β-煙醯胺單核苷酸，是一種自然存在的生命分子，是維生素B3的衍生物之一。本來NMN可以從食物中吸收，但成年人每⽇需要補充400mg NMN才⾜夠⼀⽇所需，相當於進食667kg⽜⾁或640個西蘭花，但談何容易，所以食用NMN補充劑就成爲大家補充NAD+最簡單直接方法！
NMN有甚麼功效？
NMN最被大衆認知的功效一定是抗衰逆齡，但其實NMN對全⾝機能、腦部記憶⼒、睡眠質素、同精神狀態都有幫助！
在真實用家層面上，草姬於2022年進行了專為亞洲用家而設的NMN服食調查報告▼，結果表明食用草姬NMN後：
100% 增強免疫力系統▼
100% 改善睡眠質素▼
100% 提升身體精神活力▼
95% 腦專注力上升▼
4. 如何選擇合適自己的NMN保健品？
選擇NMN產品時需注意NMN純度及品質、配方認證及包裝穩定性。
NMN純度及品質
首要選擇純度大於99%、具有高穩定性的NMN產品，因爲其代表了NMN純正無添加，能保持活性助人體吸收。購買時要留意產品成份有沒有標明含β-NMN/β-nicotinamide mononucleotide/β–煙醯胺單核苷酸，亦需檢查是否有充足的醫學報告調查和品質證明，如澳洲TGA、美國cGMP等。
配方認證
除了留意NMN總含量數字之外（以毫克mg為單位），亦需要留意NMN保健品的配方組合，優先選擇強效抗氧抗衰老配方。2022年草姬科學園生物科技團隊進行的研究#亦指出，同時服用NMN和靈芝，能產生協同效應，令高達80%的細胞能避免受到氧化劑破壞，繼而對細胞內的DNA形成保護，達致修復DNA的作用。
包裝穩定性
註冊藥劑師Rex指出：需要注意NMN的包裝是否可以保持NMN穩定性，每次打開包裝（例如樽裝），會長期接觸空氣從而有機會令NMN加速氧化，影響NMN功效性，推介大家選取獨立排裝產品確保其活性、穩定性及功效性。
【草姬NMN24000+】專爲亞洲人而設的科研配方：NMN+高破壁靈芝孢子
【草姬NMN+】比其他產品優勝之處是【NMN+⾼破壁靈芝孢⼦】配⽅，抗老之餘仲可以啓動細胞抗氧屏障，增加免疫力。這個配⽅是針對亞洲⼈細胞及 DNA⽽設嘅科研配⽅，有研究實證可以產生⼈體細胞抗衰老協同效應，令到88%細胞更抗氧年輕。【草姬NMN+】的膠囊是植物膠囊，素食者也適用。NMN濃度大於99%，另外包裝采用獨立鋁箔排裝，可以確保其NMN的活性穩定。
榮獲科研權威專業人士及真實用家認同
專業科研權威：細胞生物學博士Dr.Lai 、註冊藥劑師Rex及註冊營養師Vin Ip都認同【草姬NMN+】配方可協同抗老。
細胞生物學博士Dr. Lai：【NMN+破壁靈芝孢子】88%細胞更抗氧年輕
即睇>>> Dr.Lai 解說<<<
註冊藥劑師Rex 建議選購 獨立鋁箔排裝NMN保穩定性
即睇>>>Rex解說<<<
註冊營養師Vin Ip：建議每日攝取400mg或以上NMN
即睇>>>Vin解說<<<
香香公主分享逆齡Choice：我揀【草姬NMN24000+】7日就見效！
香香公主岑麗香選擇的逆齡秘訣是【草姬NMN24000+】。不僅讓她保持全天的精神和活力，還大幅提升了她的體能和思維敏捷度，實現了由內而外的抗衰老效果！香香公主笑言：「連皮膚狀況都改善了！」
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Youtuber林樂儀Kate自用推薦：食咗草姬NMN+ 2星期 吹兩小時風都唔會病！
林樂儀Kate與【草姬NMN+】合作，以街訪形式帶大家用最真實視覺了解香港人口中的“逆齡長壽秘訣”！Kate自己親身試用後亦表示，短短服用了兩星期【草姬NMN24000+】，已經覺得每晚睡得比之前好，第二朝早上精神了，免疫力也顯著上升。「以前嘅我在戶外地方吹一吹風，就已經會病，但而家吹足兩小時風都唔驚！」
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▼草姬NMN+ 2022年亞洲用家認同的服食調查報告數據
◆草姬科學園生物科研團隊2022研究數據
此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。