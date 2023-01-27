「新一代延伸焦段人工晶體」 視力不再朦查查！

台北一位66歲陳小姐，平常喜愛烹飪美食及拍照上網與親友分享，但近期發現視力退化，不論看近看遠都變得模糊，甚至出現畏光現象，就醫後檢查確認罹患「白內障」，透過醫師建議，手術置換「新一代延伸焦段人工晶體」，隔天量測視力回復至1.0，讓她驚呼像是回到年輕時的視力。 白內障未治療恐有失明風險 建議置換「人工晶體」 眼科診所醫師謝明宏表示，白內障主要是由於眼內的晶體由透明變為不透明，造成視力模糊，以及顏色對比度下降，容易看不清楚，也偶有畏光反應，影響生活品質，目前無法透過佩戴眼鏡改善，大多建議置換「人工晶體」來改善視力。 白內障高風險族群為老化、長期服用類固醇藥物等民眾，與遺傳也有關係；若是用眼過度也會提高白內障機率，例如長時間使用電子產品、電腦工作的上班族等。醫師特別提到，民眾若是不及時治療白內障，恐會造成不可逆的「青光眼」，因青光眼早期無感，若是置之不理，不僅將影響視力造成跌倒、失能，嚴重也恐提高失明風險。

傳統人工晶體有限制 需要較長時間適應 謝明宏醫師解釋，白內障手術原則只作一次，可受用一生。目前傳統人工水晶體為單焦點、雙焦點及三焦點，醫師根據病患需求選擇不同的人工水晶體。傳統單焦點人工水晶體有視野範圍小、只有遠距離視力清楚的缺點，需要佩戴眼鏡來輔助日常所需，看遠看近眼鏡反覆取上取下的結果，容易造成生活上的不便。另外雙焦點及三焦點水晶體，術後幾乎不需戴眼鏡，但夜間開車會有車燈暈開及光亮度不足的感受，較不適合開車族。 目前白內障置換人工晶體手術日臻成熟，術後第一天、第三天、第七天須覆診追蹤，供醫師確認度數及效果，約一周修復期，即可恢復日常生活。醫師補充說明，因為傳統人工水晶體有一些限制，需要時間適應，建議患者多與醫師討論溝通，找到最符合自己需求的人工晶體。

眼科診所醫師謝明宏

「新一代延伸焦段人工晶體」提供日常便利性視力 夜視更安全 所幸隨醫學科技進展，目前「新一代延伸焦段人工晶體」，能夠降低傳統人工晶體的侷限，透過延伸焦段技術，拓展視力範圍，讓患者由遠到中距離連續視力不受到影響。不論是從白天晚上開車看儀表板至號誌燈，或是餐廳看菜色圖片至請侍者點餐，均能符合大部分日常視力需求，提升生活便利性及安全性。而延伸焦段人工晶體的專利預裝式設計，手術小切口可直接植入，減少傳統晶體先組裝再植入的人工誤差，提升手術安全性。 謝明宏醫師說明，因「新一代延伸焦段人工晶體」獨特光學設計，夜間視力清晰，對比敏感度高，降低夜晚視覺光線干擾，相對安全性高。同時因為水晶體支撐腳設計，不易偏位，術後視力較穩定。目前也可搭配單視覺調節，依病人需求調整兩眼的度數且保有雙眼立體感，大幅降低適應時間及依賴眼鏡的機會，增添方便性。