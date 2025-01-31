「春節症候群」預防指南！專家提出3建議安心過年

「春節症候群」並非正式的醫學診斷，而是因生活模式突然改變所導致的身心不適。

農曆新年是一年中假期最長的節日之一，充滿團聚、歡樂與美食的氛圍，但也讓許多人面臨「春節症候群」帶來的身心不適。這種情況常表現為假期結束後感到極度疲憊，甚至可能引發潛在健康問題。

台灣亞東醫院精神暨身心醫學部李耀東醫生表示，「春節症候群」並非正式的醫學診斷，而是因生活模式突然改變所導致的身心不適，其成因可能包含假期期間的飲食失衡、作息紊亂、過度應酬以及心理壓力等多方面因素。

醫生提供以下健康小技巧，幫助大家遠離「春節症候群」

1、每餐應掌握適量、細嚼慢嚥的原則，避免暴飲暴食。飲食中不可缺少蔬菜，並盡量少吃油膩及高糖分的食物。此外，水是最好的飲品，能促進消化、代謝及排便，避免選擇含糖飲料或酒精性飲品。針對聚會飲酒，李耀東醫生提醒，可在聚會前預先設定飲酒的上限，若不小心飲酒過量，李耀東醫生建議應多喝水並補充維他命B群，有助於加速酒精代謝，減輕身體負擔。

2、與親朋好友相聚時，適度抱怨生活雖能起到情感取暖的作用，但李耀東醫生提醒，紓緩心情後應盡量保持正向思考，為彼此注入更多積極能量。在情緒調適方面，建議練習冥想或深呼吸技巧，有助於快速穩定情緒與放鬆身心。避免長時間從事靜態活動，建議在久坐之餘適時起身活動，或安排與家人一起出遊散步，與家人一起進行輕鬆的運動，藉此調整身心狀態，享受更有活力的家庭時光。

3、面對親戚過度的關心，應以健康的心理態度應對。可提前準備好應對策略，並以輕鬆幽默的方式回答。李耀東醫生建議，若仍感到壓力過大，可以抽出一些時間獨處，重溫過去的溫暖回憶，這樣的舉動能幫助心情回到最放鬆、最安全的狀態，有效減輕壓力。