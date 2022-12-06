月事｜遠離經痛！營養師：針對經痛型態攝取Omage3、Omage6

生理期是女人特有的歷程。從月經第一次來潮，意味著小女孩步向女人的進程，也迎來心理情緒的波動、生理不同狀況、不方便和不舒服，甚至很多女性每個月都要經歷強烈的疼痛，「經痛要人命！」一點兒都不誇張。遇上惱人經痛想吶喊：「日常生活可以吃甚麼？」營養師直指，想要遠離經痛先搞懂型態，建議日常可以攝取Omage3或Omage6，當中成分可以有效減弱發炎症狀，女性經痛不上門、有效助你「月來月順」。
一樣是每個月的經期，有人是「好朋友報到」、有人卻是痛到動彈不得！讓人好納悶怎麼經痛症狀差異這麼大？營養師鄭秀卿同感女性朋友的困擾，月經不調產生的經痛是子宮發炎症狀，不同的年齡層，或是針對原發性經痛、荷爾蒙不平衡……等不同類型的經痛，必須先釐清原因就能針對體質改善，才能徹底解決經痛問題。
GLA須飲食攝取
降低體內發炎反應，近年常被討論的GLA(Gamma- Linolenic Acid)γ次亞麻油酸可以幫上忙。GLA是一種多元不飽和脂肪酸，但是人體不能自行製造，必須從飲食中攝取；GLA也是女性生理調理的保健成分，其來源像是黑醋栗籽油有Omage3、琉璃苣油含Omage6，在抗炎症方面提供功效，營養師鄭秀卿建議月經期間攝取含Omage3、Omage6來紓緩經痛不適，在月經來時緩解經痛，微笑迎接女人每個月的好朋友。
營養師建議日常菜單這樣吃
想從日常生活飲食調理當中攝取對的養分紓緩經痛，就要先了解那些食物對你好呵護？營養師鄭秀卿說明，平時可以多補充含鈣、鎂、維生素D，維持血鈣濃度，有助紓緩經痛；針對部分原發性經痛的女性，和體內發炎的關聯較大，日常多攝取Omega3黑醋栗籽油或Omega6琉璃苣油，當中成分可以有效減弱發炎症狀；若是荷爾蒙不平衡的經痛症狀，則建議多補充鎂、鋅、維生素B6、維生素C、維生素E。
說了很多維生素，落實在三餐當中，鄭秀卿營養師也提供大家秒懂的攝食建議，當然也可以從中多加變化，關鍵營養素攝取，飲食變化和享受美味都可以盡其發揮：
維持健康生活型態 保養從日常做起
除了飲食上鎖定關鍵營養素之外，從飲食、生活型態、自然老化或是不良生活習慣都會減少GLA，鄭秀卿營養師也提供生活作息也有一些保養觀念給你參考：
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