「有標記、有希望」– 擴散性乳癌治療新曙光

「乳癌」是香港女性最常見的癌症，根據衞生防護中心的數據，於2023年香港共錄得5,585宗女性乳癌新症個案 1，當中約七成患者屬於荷爾蒙受體陽性（HR+/HER2-）乳癌 2。過往有部份擴散性乳癌患者因害怕化療的副作用而拒絕接受治療。然而現在透過生物標記技術，醫生能為患者制定個人化治療方案，選擇合適的標靶藥物並調整療程，有效延緩病情惡化，推遲開始化療時間，並同時維持患者的生活質素，為害怕化療副作用的患者帶來曙光。

臨床腫瘤科專科醫生岑翠瑜醫生指，荷爾蒙受體陽性（HR+/HER2-）乳癌患者整體預後較佳，一般以荷爾蒙療法作主要治療。當乳癌進入「晚期」，代表腫瘤已復發或轉移至其他器官，如肝臟、骨骼、肺部，甚至腦部。目前第一線標準治療是「荷爾蒙治療合併CDK4/6抑制劑」3，利用抗荷爾蒙藥物抑制癌細胞對雌激素的依賴，及CDK4/6抑制劑阻斷細胞分裂週期，兩者合用可提升治療效果和患者存活率。但部分患者在接受治療一段時間後, 會因PI3K/AKT腫瘤訊號傳導路徑變異產而產生耐藥性，促使癌細胞透過替代途徑繼續增殖，使荷爾蒙治療失效。4,5