「有標記、有希望」– 擴散性乳癌治療新曙光

「乳癌」是香港女性最常見的癌症，根據衞生防護中心的數據，於2023年香港共錄得5,585宗女性乳癌新症個案 1，當中約七成患者屬於荷爾蒙受體陽性（HR+/HER2-）乳癌 2。過往有部份擴散性乳癌患者因害怕化療的副作用而拒絕接受治療。然而現在透過生物標記技術，醫生能為患者制定個人化治療方案，選擇合適的標靶藥物並調整療程，有效延緩病情惡化，推遲開始化療時間，並同時維持患者的生活質素，為害怕化療副作用的患者帶來曙光。
臨床腫瘤科專科醫生岑翠瑜醫生指，荷爾蒙受體陽性（HR+/HER2-）乳癌患者整體預後較佳，一般以荷爾蒙療法作主要治療。當乳癌進入「晚期」，代表腫瘤已復發或轉移至其他器官，如肝臟、骨骼、肺部，甚至腦部。目前第一線標準治療是「荷爾蒙治療合併CDK4/6抑制劑」3，利用抗荷爾蒙藥物抑制癌細胞對雌激素的依賴，及CDK4/6抑制劑阻斷細胞分裂週期，兩者合用可提升治療效果和患者存活率。但部分患者在接受治療一段時間後, 會因PI3K/AKT腫瘤訊號傳導路徑變異產而產生耐藥性，促使癌細胞透過替代途徑繼續增殖，使荷爾蒙治療失效。4,5
生物標記助決定是否用標靶治療
岑醫生續指，生物標記則能夠揭示癌細胞的特性及成長依賴途徑，助醫生了解腫瘤對治療的反應、惡性程度與潛在耐藥風險，進而選擇更合適的治療策略。晚期乳癌患者可根據標記考慮加入針對腫瘤變異的標靶藥物，從源頭阻斷癌細胞的生長訊號，有效防止腫瘤再度活躍。臨床試驗結果顯示，新型PI3K/AKT抑制劑與針劑型荷爾蒙藥聯合使用，能顯著延緩疾病惡化、延後化療時間，患者因此減少化療帶來的強烈副作用，提升生活質素。6
精準阻變異細胞分裂 標靶藥副作用輕微
傳統化療廣泛攻擊快速分裂的細胞，包括毛囊、骨髓和消化道細胞，常引起噁心嘔吐、疲倦、脫髮、腸胃不適和免疫力下降等副作用7。而採用新型標靶藥，患者一般會有血糖升高、皮疹、腹瀉及疲憊等輕微副作用6，醫生會視情況安排定期驗血，調整治療方案。
合適治療方案 助病患提升生活質素
岑醫生建議確診患乳癌的病人，可以透過腫瘤組織或血液（液態活檢）進行基因檢測，以便找出體內是否帶有PIK3CA/ AKT1/ PTEN基因變異，從而協助醫生為病人訂製個人化治療方案。對於帶有相關變異的患者，新型PI3K/AKT抑制劑能提升療效並助患者維持良好生活質素。3
