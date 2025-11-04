【濕敏困境】點解越𢯎越痕？ 哈佛研究濕敏痕癢元兇之一 原來係「一種菌」！ 教你一招K.O惡菌 有效止痕

每當季節轉換，濕敏患者的皮膚就會響起警號，那種無法忍受的痕癢感，總是在夜深人靜時特別明顯，讓人忍不住抓個不停，嚴重時甚至會痕癢到難以入睡，身上各種紅腫及傷口亦讓患者自信心大受打擊，這是無數飽受濕敏困擾者的共同寫照。
而大部分濕敏患者會以為是因乾燥才使皮膚持續痕癢，為止癢，會選用保濕護理產品或類固醇藥膏，但以上產品治標不治本，不能從根本解決痕癢問題。濕敏越是抓不停，皮膚屏障受損越嚴重，皮膚越脆弱，濕敏症狀就越惡化，落入惡性循環。到底為什麼濕敏總是反覆發作？為什麼再強的保濕產品都不能夠止痕？哈佛醫學院的最新研究，終於揭開了這個困擾無數人的秘密。
哈佛醫學院研究新突破 濕敏致痕元兇是金黃葡萄球菌 要止痕就要抑制壞菌
哈佛醫學院免疫生物學副教授Isaac Chiu指出：「我們發現了導致搔癢的根源：金黃葡萄球菌，幾乎每個濕敏的患者皮膚上都檢測到這種細菌，搔癢很大可能是由這種微生物本身引起的。」科學家發現濕敏皮膚上的金黃葡萄球菌會釋放「蛋白酶V8」，這種物質會直接誘發皮膚神經，向大腦傳送皮膚「好痕」的訊息，而反覆抓癢就會導致皮膚損傷並加劇發炎，再次破壞皮膚屏障，令更多的金黃葡萄球菌在皮膚表建立，皮膚神經更頻繁被刺激。以更簡單方式形容，就像有人在皮膚神經上安裝了一個壞掉的門鈴，門鈴會不停自動響起並持續影響患者，讓人痕癢難當。
所以只要能抑制皮膚上的金黃葡萄球菌，就能從源頭減少這種「錯誤訊息」的產生及傳遞！哈佛醫學院的最新研究給予止痕全新的方案，不是直接殺菌，而是透過「養好菌」來抑制壞菌，同時重塑皮膚上微生物的生態平衡。
科學止癢 利用益生元增加皮膚上的益菌 抑制金黃葡萄球菌
法國護膚品牌Mustela的Stelatopia+濕疹止痕系列正是基於這個原理研發。其專利成分天然益生元Bioecolia®能幫助皮膚上的益生菌生長，當好菌多過惡菌，自然能夠抑制惡菌「金黃葡萄球菌」的繁殖空間，重塑皮膚上微生物的生態平衡。
同時當金黃葡萄球菌數量下降，其刺激神經的頻率就會降低，痕癢難耐的衝動也會隨之減輕。不但能帶來當下的舒緩，更重要的是避免因反覆抓痕而造成的長期皮膚損傷。從根本解決濕敏問題，拒絕惡性循環。
真實見證 有效止痕降紅 重拾光滑肌膚的喜悅
濕敏患者力證Stelatopia+有機認證特強止痕補脂膏能高效止癢，減低濕敏復發，95%*用家表示痕癢感明顯減輕及97%*用家認同能減少濕敏復發頻率。更重要的是，隨著痕癢頻率降低，皮膚有了自我修復的機會。不少長期使用者分享，濕敏發作次數明顯減少更可即時止痕，降紅退腫，堅持使用一段時間後皮膚重拾光滑！
而且Stelatopia系列產品，堅持採用99%天然有機純素配方，不含香料及類固醇，無論孕婦或成人都能安心使用。
真實用家親身認證
真實用家 吳小姐：「從根源解決濕敏，痕癢也得到顯著紓緩！」
我以往一直使用類固醇藥膏去解決濕敏問題，令皮膚變得粗糙和逐漸變薄，經常出現脫皮情況，後來得知「Stelatopia+ 有機認證特強止痕補脂膏」可以從根源解決濕敏，堅持使用一段時間後皮膚重拾光滑，痕癢也得到顯著紓緩！
真實用家 李小姐：「濕敏好返，晚上終於有覺好瞓！」
於轉天氣時我的皮膚會變得乾燥，頸部便會出現濕敏，每當日間炎熱，一出汗皮膚受到刺激，頸部變得又痕又痛，而且紅腫到一撻撻，十分不美觀，晚上睡覺時頸部更會痕癢不止，影響睡眠質素，導致上班時精神不足。
後來用了Mustela Stelatopia+特強止痕補脂膏，一塗上濕敏位置就即時止痕！而且補脂膏夠潤卻不會感到黏笠，令濕敏脫皮位置得到滋潤。連續使用個幾星期後，濕敏情況大大改善，頸部已沒有出現紅腫同脫皮，晚上終於有覺好瞓！
真實用家（Elvis）：「用咗一個星期就止到痕，塊面即刻降哂紅，白返哂，唔再痕！」
我通常係啲關節位同塊臉有濕敏，有時因為出完汗，濕敏會痕好多；讀書或者考試之前都會因為壓力而令到濕敏發作，一痕就會專心唔到讀書。
之後用了Mustela Stelatopia面部及眼部特強止痕補脂膏，我覺得濕敏真係有明顯嘅改善，用咗一個星期就止到痕，即刻降哂紅，冇咁痕！之前濕敏𢯎損嘅印而家都慢慢淡同消失，見到覺得好開心，覺得見到希望！
Mustela Stelatopia止痕護理三步曲
對抗濕敏是漫長的戰役，與其等到痕癢難耐或留下疤痕才後悔，不如從今日就開始採取正確的護理策略。Mustela Stelatopia濕敏系列專為濕敏肌設，提供從清潔到滋潤的全面護理。配方富含天然成分，溫和不刺激，簡單3步，幫助肌膚重拾健康屏障：
Step 1溫和清潔：沐浴專用【Stelatopia 特強止痕沖涼洗頭二合一沐浴油】500ml (HKD 250)
- 含有機向日葵蒸餾油，浴後持續度滋潤，有效舒緩皮膚繃緊痕癢
- 臨床實證: 88% 家認同有效舒緩皮膚繃緊的不適感覺^
Step 2及時修護：身體專用【Stelatopia+有機認證特強止痕補脂膏】300ml (HKD 338) / 150ml (HKD 169)
- 專利天然益生元Bioecolia®，有助抑制金黃葡萄球菌，避免濕敏惡化
- 臨床實證：95%家親證有效止痕，97%家認同減少濕敏復發次數*
Step 3重點防護：面部及眼周專用【Stelatopia面部及眼部特強止痕補脂膏】40ml (HKD 158)
- 全港唯一連眼皮都用得嘅濕敏止痕面霜
- 臨床實證：94%用家認同有止痕功效#
對抗濕敏，拒絕跌入惡性循環，立即了解更多。
^在皮膚科醫學監控下，為31位有濕敏傾向初生嬰孩及小朋友，持續使22天的臨床測試(自我測試)。
*於皮膚科醫監控下，為40名18至65歲有濕敏傾向成年人每天使用2次，維持28（自我測試）。
#在皮膚科及兒科的專業醫護人員監控下，有75位初生嬰兒和兒童（當中包括63位有濕敏傾向）使用了產品28天後，進行臨床評估及自我評估的研究。