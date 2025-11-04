【濕敏困境】點解越𢯎越痕？ 哈佛研究濕敏痕癢元兇之一 原來係「一種菌」！ 教你一招K.O惡菌 有效止痕

每當季節轉換，濕敏患者的皮膚就會響起警號，那種無法忍受的痕癢感，總是在夜深人靜時特別明顯，讓人忍不住抓個不停，嚴重時甚至會痕癢到難以入睡，身上各種紅腫及傷口亦讓患者自信心大受打擊，這是無數飽受濕敏困擾者的共同寫照。

而大部分濕敏患者會以為是因乾燥才使皮膚持續痕癢，為止癢，會選用保濕護理產品或類固醇藥膏，但以上產品治標不治本，不能從根本解決痕癢問題。濕敏越是抓不停，皮膚屏障受損越嚴重，皮膚越脆弱，濕敏症狀就越惡化，落入惡性循環。到底為什麼濕敏總是反覆發作？為什麼再強的保濕產品都不能夠止痕？哈佛醫學院的最新研究，終於揭開了這個困擾無數人的秘密。

哈佛醫學院研究新突破 濕敏致痕元兇是金黃葡萄球菌 要止痕就要抑制壞菌

哈佛醫學院免疫生物學副教授Isaac Chiu指出：「我們發現了導致搔癢的根源：金黃葡萄球菌，幾乎每個濕敏的患者皮膚上都檢測到這種細菌，搔癢很大可能是由這種微生物本身引起的。」科學家發現濕敏皮膚上的金黃葡萄球菌會釋放「蛋白酶V8」，這種物質會直接誘發皮膚神經，向大腦傳送皮膚「好痕」的訊息，而反覆抓癢就會導致皮膚損傷並加劇發炎，再次破壞皮膚屏障，令更多的金黃葡萄球菌在皮膚表建立，皮膚神經更頻繁被刺激。以更簡單方式形容，就像有人在皮膚神經上安裝了一個壞掉的門鈴，門鈴會不停自動響起並持續影響患者，讓人痕癢難當。

所以只要能抑制皮膚上的金黃葡萄球菌，就能從源頭減少這種「錯誤訊息」的產生及傳遞！哈佛醫學院的最新研究給予止痕全新的方案，不是直接殺菌，而是透過「養好菌」來抑制壞菌，同時重塑皮膚上微生物的生態平衡。

科學止癢 利用益生元增加皮膚上的益菌 抑制金黃葡萄球菌

法國護膚品牌Mustela的Stelatopia+濕疹止痕系列正是基於這個原理研發。其專利成分天然益生元Bioecolia®能幫助皮膚上的益生菌生長，當好菌多過惡菌，自然能夠抑制惡菌「金黃葡萄球菌」的繁殖空間，重塑皮膚上微生物的生態平衡。