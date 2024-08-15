「火燒心」恐演變成食道癌！中醫「標本同治」多元療法有利根治

「醫生，我常覺得喉嚨卡卡、胸口熱熱的，為甚麼？」安南醫院中醫部醫師廖殷梓解釋，這是典型的胃酸倒流症狀，俗稱「火燒心」；不過，有些患者會因咳嗽、胸悶、胸痛、心悸等非典型症狀就診，導致食道外的症狀容易被忽略。

胃酸倒流難根治 有可能導致食道癌前病變及食道腺癌 廖殷梓醫師說明，胃酸倒流是指胃中內容物逆流到食道，進而引發症狀，其盛行率約10%至20%，且逐年增加。由於難以根治，一旦停藥便容易復發，不僅嚴重影響患者生活品質，更可能導致巴洛氏食道症(食道的癌前病變)及食道腺癌，因此建議積極治療。 目前胃酸倒流診斷以臨床症狀為主，診斷工具如胃鏡和24小時食道酸鹼值檢測為輔。

中醫治療胃酸倒流「標本同治」 有助根治病症 廖殷梓醫師提及，臨床上常有患者因西藥治療效果不佳、無法耐受副作用或反覆發作，轉而尋求中醫治療。中醫將胃酸倒流歸於「泛酸」、「反胃」、「胸痹」、「梅核氣」等範疇，發病主因脾胃虛弱，病機為胃失和降、胃氣上逆，與情志不暢、濕熱、痰濁、血瘀有關。由於病位在胃及食道，與肝膽、脾有密切關係，故治療以調脾胃、肝膽之氣機升降為主。 廖殷梓醫師指出，中醫治療胃酸倒流的優勢在於副作用少、可紓緩情緒壓力、降低復發率，並根據患者體質標本同治，有助於根治病症。

藥物、飲食、生活、情緒多元療法 積極治療以恢復健康 此外，生活上亦可應用簡單的穴位按摩來緩解症狀，如內關穴、足三里穴。生活型態的調整同樣很重要，如飯後避免立刻躺下、睡覺時將床頭抬高或向左側睡、避免穿太緊的衣服、少做彎腰動作等。飲食上則應避免暴飲暴食和刺激性食物，並且要細嚼慢嚥。最關鍵的是，情緒調控也很重要，因生氣或緊張會加重症状，故平時需保持心情愉快、放鬆。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】