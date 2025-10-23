【球迷及上班族注意！】1分鐘自我檢測傷肝程度 哪個習慣最傷肝？

最近歐洲國家盃及英超聯賽開鑼，不少球迷都無懼時差，不惜熬夜追看球賽，難得遇上盛事，當然要約埋三五知己食餐宵夜再暢飲啤酒啦，真的是想想都盡興，但大家有沒有想過自己的肝臟是否能承受這樣的折磨呢？平日返工已經日夜操勞，壓力爆表，收工後還要應酬飲酒，其實不止盛事期間放縱會有所影響，以上種種壞習慣都會傷害肝臟，肝臟是沉默的器官，一直以來都在默默承受傷害，大家又知道嗎？

1分鐘自我檢測 肝臟已經有多傷 請對照以下習慣，檢視自身肝臟情況： 每晚11點前未能入睡。

每天睡眠不足7至8小時。

作息時間不規律，入睡時間時早時晚。

生活或工作壓力難以抵受，經常工作致過勞。

每週至少吃3餐濃味或高脂油膩食物（例如快餐或糖油混合物）。

長期吸煙的習慣。

每天飲用超過兩杯啤酒（每杯350毫升）或一杯300毫升葡萄酒。 若符合3項以上，請提高警覺，肝臟可能已發出警號！

3大營養素助修復肝臟損傷 肝臟是人體的「解毒工廠」，為身體降毒排毒，但種種壞習慣會令肝臟長期超負荷，導致功能肝下降。久而久之更可能發展成肝脂肪或肝頑，而肝臟是沉默的器官，出現肝損傷時不會出現明顯的徵兆，一不小心就會錯過治療時間，所以修復肝臟需及時！推介補充以下3類營養素，急救肝臟健康： 1. 抗氧化：奶薊（水飛薊素） 雙重抗氧化： 水飛薊素不僅自身是強大的抗氧化劑，還能顯著提升肝細胞內最重要的抗氧化物質——穀胱甘肽 的濃度。穀胱甘肽是肝臟進行解毒反應的關鍵分子，其水平高低直接影響肝臟的解毒能力。

穩定肝細胞膜： 水飛薊素能嵌入肝細胞膜，形成一道保護屏障，阻止毒素侵入細胞內部。

促進蛋白質合成： 它能刺激肝細胞的核糖體，加速合成新的蛋白質，從而促進肝細胞的再生與修復。 2. 抗病毒、抗細菌：薑黃素 調節不良反應通路： 薑黃素能夠有效調節細胞內部的反應訊號，從源頭減少某些對肝臟不利的物質生成。

激活保護通路： 薑黃素還能激活人體的細胞保護機制，促使細胞生產更多的自身保護酶。

促進膽汁分泌： 幫助肝臟將已處理的毒素順利排出體外。 3. 降血脂、與脂肪代謝：朝鮮薊 減少肝脂肪積聚： 肝脂肪是現代最常見的肝臟問題之一，其本質是肝細胞內堆積了過多脂肪。此類營養素通過協助肝臟分解與運出脂肪，從根本上減輕肝臟的負擔。

抑制脂質合成： 朝鮮薊中的活性成分有助於調節肝臟中的脂肪合成過程，減少過多脂質的產生。 促進膽汁分泌與流動： 朝鮮薊是著名的「利膽劑」。它能刺激肝臟製造更多膽汁，暢通的膽汁流動有助於將肝臟中的脂肪「清運」出去。 護肝捷徑 「Return肝機能再生配方」 若已有上述傷肝習慣，想速效護肝，除了可考慮從日常飲食中攝取以上營養素，還有更速效方法，「Return肝機能再生配方」，100%日本製、無藥性、日本政府GMP認證，蘊含以上護肝黃金營養素，更具備5大護肝功效：

清肝：先以意大利火山朝鮮薊清肝，臨床實證有效減少已有肝脂肪、降低肝酵素(AST、ALT)及體脂。 強化：OPITAC®專利穀胱甘肽及晶球薑黃素，有效對抗自由基，降低酒精破壞，改善宿醉症狀。 解毒：奶薊提取物增強代謝解毒功能，避免毒素積聚，減壓疏肝。 修復：肝內磷脂加強肝臟細胞修補再生，維持肝臟正常功能。 阻隔：欖仁提取物及桑葉提取物，能阻隔澱粉吸收，減少肝脂肪形成及肝臟代謝問題。 而且產品100%日本製造，獲得美國FDA-GRAS Notified官方安全認證以及日本政府GMP認證，兼且不含藥性，服用後不會產生依賴性，安全可靠。適合關注補肝護肝、飲食經常高糖高脂、邊界或已有肝脂肪的人士服用。平日如需應酬飲酒的話，更可預先服食2粒，除了護肝外，更能防醉解酒，擊退宿醉。產品更獲98%用家滿意，表示服用後肝脂肪及肝酵素指數有顯著改善；96%用家感覺精神狀態更好、睡眠質量提升、肌膚更明亮；93%用家認同長期服用有助提升肝健康，降低肝脂肪風險。

YouTuber忠實用家分享︰「服用後精神好，疲勞感減輕」

Stephen分享他在繁忙生活及飲食習慣影響下，開始關注肝健康。服用「Return肝機能再生配方」後，他感覺精神狀態改善，面色更明亮，且宿醉症狀顯著減輕。

HEA 佬日記主持亦分享：「工作需經常試酒及餐廳，身體逐漸負荷不了，服用此配方後，感覺身體輕盈，不易疲勞！食慾也有所改善，認為這款補充劑對忙碌的都市人非常實用。