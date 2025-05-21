「碳水化合物」不是敵人！飲食避開碳水有哪些影響？該怎麼吃才真正有益？

近年來養生觀念提升，愈來愈多民眾開始重視飲食的選擇，許多新興的飲食法如低醣飲食、地中海飲食法等也受到關注，但有不少人聞「碳水」色變，擔心吃多了太多碳水化合物不利於健康。林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科許哲綸醫生指出，碳水化合物也是人體必需的營養素，攝取不足可能反倒對健康造成負面影響，比起完全避開碳水，正確的攝取和搭配運動才是重點所在。

缺碳水造成疲累無力 改吃其它食物也有盲區

許哲綸醫生表示，碳水化合物是身體最直接的能量來源，攝取不足容易導致疲累無力，還會影響運動表現，降低代謝和健康狀態。此外，原型碳水，如全穀類含有豐富的纖維和抗氧化物，一碗燕麥的膳食纖維就比一盤高麗菜還多，因此要確保每日纖維量攝取足夠，碳水幾乎是必不可少的來源。

不少人在減重過程中，因為怕胖而減少吃碳水，改吃大量蛋白質或脂肪。對此許哲綸醫生提醒，植物和魚類以外的高蛋白質食物往往同時含有飽和脂肪，甚至是反式脂肪。這些壞脂肪不僅容易促進脂肪堆積，長期攝取還可能影響心血管健康。與其完全在日常飲食中排除碳水，不如學會「吃對食物」，在均衡飲食的前提下控制熱量攝取，才是維護健康的最佳方式。