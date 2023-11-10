「秋燥」發威！常覺皮膚癢、口乾舌燥？中醫教你緩解要點

時序進入秋末，不少人出現口乾舌燥、皮膚乾癢的情況，甚至有人因皮膚發癢而在睡夢中抓到破皮，出現一條條的抓痕，這是典型的「秋燥」症狀。

「秋燥」大多在秋天 出現口乾舌燥、皮膚乾癢 衛福部彰化醫院中醫師張煒東表示，身體缺水乾燥的情況出現在秋天，中醫稱為「秋燥」，「乾燥傷津液，津液既耗，就會出現燥象」，口乾舌燥、皮膚乾癢、便秘、乾咳、甚至流鼻血等情況就紛紛出籠。中醫所說的「津液」，指的是身體內的水分。

膠質食物緩解皮膚症狀 口乾舌燥可多喝水 張煒東指出，這類的患者在「秋燥」時節還不少，病徵表現在皮膚上，可以採用清熱潤燥的方式，百合枸杞菊花茶就可以輕微緩解；如果嚴重的話，也可攝取富有膠質或膠原蛋白的食物，如木耳、蘆薈、雞腳、魚豬皮等，這類食物可以保水，但也要小心血脂或其他慢性病的問題，最好是諮詢醫師或營養師。 張煒東說，若是口乾舌燥，喝水可以解渴者，只需要多喝些水即可，如果喝水無法改善，可以使用能增加唾液，帶點微酸性的食物水果，像是檸檬、金桔、金棗、柑橘、酸梅等微酸性的食物，但切記微酸解燥即可。