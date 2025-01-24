「童」你學醫：手術可以治療高血壓？

連小學生都知道的「高血壓」，究竟你了解有幾多？被譽為「無聲殺手」的高血壓，很多時候毫無徵兆。而高血壓除了與心臟息息相關外，原來與腎臟亦有密切關係？除了藥物，竟然還有手術可以治療高血壓？今次特地安排小主持陳思伃，由童趣角度出發，訪問心臟科專科醫生劉澤均，以淺白易懂的方式，為大家拆解高血壓的來龍去脈。

「高血壓是難以察覺的隱藏危機！」 劉澤均醫生指出，正常人的血壓約為120/80 mmHg，若長期超過此水平，即被視為高血壓。高血壓患者往往沒有明顯症狀，部分人可能出現頭暈、頭痛等不適。長期不控制，會損害腎臟、心臟和血管等器官健康。

「為甚麼要同時用多種降血壓藥物？」 不同類型的降壓藥物有不同作用，例如擴張血管或利尿等。對於血壓較高的患者，可能需要同時使用多種藥物、或更高份量才能有效控制血壓。這類情況被稱為頑固性高血壓，或可以考慮接受進一步治療。

「對付頑固性高血壓的新方法！」 如果同時服用3種或以上的血壓藥，其中包括一種利尿藥或去水丸，仍無法有效控制病情的患者，可考慮高血壓導管治療（RDN）。劉澤均醫生解釋，腎臟會透過賀爾蒙和神經來調整血壓，如果腎臟神經過度活躍便會導致血壓升高，RDN手術透過微細導管，用電波鎮靜過度活躍的腎臟神經，從而降低血壓。手術過程短，只需要一小時左右，病人手術後翌日便可以出院，而且復原快，有助改善難以受控的高血壓情況。

「手術與藥物雙管齊下！」 雖然手術後高血壓有改善，或可以減少藥物的種類和劑量，但未必能完全停藥。劉澤均醫生提醒，患者仍需按照醫生指示服藥，同時配合健康生活習慣，才能持續穩定血壓，防止復發。 「遠離高血壓的4大重點！」 為預防高血壓，劉澤均醫生建議： 健康飲食：低鹽、低糖、低油，多食蔬菜和水果。 定期運動：適量體能活動，幫助維持血壓穩定。 戒煙戒酒：減少對心血管的負擔。 定期檢查：即使沒有症狀，也應測量血壓，及早發現問題。