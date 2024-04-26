細嚼慢嚥是減肥秘訣？ 可能同飽腹感激素有關！

日前知名韓星韓韶禧分享了她的瘦身秘訣，透露每口食物咀嚼達3到5分鐘，每口咀嚼約50次！有人瘋傳使用細嚼慢嚥的飲食方法可達到瘦身效果，究竟這是真的有效還是只是都市傳說呢？

血糖水平可影響食慾 營養師黃品瑄表示進食時緩慢且反覆地咀嚼可以顯著增加飽腹感，自然減少攝取食物的量。進食速度慢能延長用餐時間，讓大腦有足夠時間接收飽足訊號。此外，緩慢進食可使血糖在進食過量前就升高，減少因過度飢餓而短時間內暴食的情況。這種簡單的習慣改變不僅有助於控制體重，還可以預防過度進食帶來的健康問題。

科學研究揭示咀嚼與飽腹激素的關聯 中國醫藥大學附設醫院住院醫生江孟霖表示，咀嚼行為與「飽腹感激素」直接相關。增加咀嚼次數會刺激身體釋放更多助於飽足的激素，如胰島素和膽囊收縮素。這些激素向大腦傳達「飽足感」和停止進食的訊號，有助控制飢餓感和食慾，進而降低整體熱量攝取。日常生活中，均衡飲食，多攝取蔬果、適量補充蛋白質和膳食纖維亦能促進飽腹激素的釋放。而細嚼慢嚥可提高食物的消化和吸收效率，減少消化不良和多餘脂肪積聚，有助保持健康體重。