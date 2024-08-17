「經常啪手指」關節突莫名腫脹 確診罕見「指部厚皮症」

22歲的余同學從小有啪手指的習慣，前陣子左手中指及無名指關節莫名腫大，但不會痛，也沒有影響活動或其他不適。他曾前往骨科及皮膚科診所就醫，然而拍了X光，確定骨骼沒問題後，擦藥擦了一段時間也都未好轉，因此到醫院皮膚科求診。經抽血檢查排除關節炎或免疫疾病的可能後，根據患部特徵，醫生診斷為極少見的「指部厚皮症(Pachydermodactyly)」。

指部厚皮症全球不到 150 例 好發於青少年與年輕男性 台北慈濟醫院皮膚科吳若薇醫生指出，指部厚皮症發病的確切原因目前尚無定論，但部分文獻指出可能與手部關節反覆的機械性刺激有關，如習慣性啪手指、從事打字工作、某些運動員或音樂家等需要大量運用指關節的工作。多數患病的人不會出現症狀，只有少數人會有關節疼痛。 指部厚皮症是一種相當少見的病症，目前全球的案例報告少於150例，臨床表現為手部近端的指間關節側邊會出現軟組織腫脹增厚的情形，而且好發於食指、中指、無名指，較少發生在大拇指與小指。好發族群則是青少年和年輕男性為主，男女的發生率為4比1。

診斷方式須先排除其他疾病 治療須先停止反覆機械性刺激 指部厚皮症的診斷必須先抽血排除關節炎、自體免疫疾病以及新陳代謝疾病，同時透過手部X光確認有無骨頭病變。治療之首必須先請病人停止反覆的機械性刺激，而後再於病灶內注射局部類固醇，必要時可以以外科手術的方式切除腫脹部位。 吳若薇醫生表示，由於全球案例稀少，現有文獻資料未提及此疾病能否完全治愈，但以余同學為例，局部治療僅4個月就已明顯消腫，目前仍持續治療中。 指部厚皮症良性但會影響外觀 避免啪手指 適度放鬆指關節 吳若薇醫生提及，指部厚皮症是良性且相對穩定的疾病，即便沒有治療也不會進展成嚴重的關節損傷、病變或造成活動受限，然而對病人而言，腫脹的手指外觀是最大的困擾。 因此，吳若薇醫生也提醒，避免養成啪手指的習慣，若是工作需要大量使用指關節，則建議適度休息，以免除頻繁手部關節的刺激。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】