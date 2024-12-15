「缺鐵性貧血」就要多補充鐵？醫生教你如何吃才真正有益！

經常感到頭暈、疲倦乏力、呼吸急促、手腳冰冷，都有可能是缺鐵性貧血的症狀！除了育齡婦女外，青少年、素食者、長期飲食失調者，或是喜愛喝茶、咖啡的人士也是缺鐵性貧血的高危族群。過去會認為患有缺鐵性貧血，就應該多補充鐵劑，基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫生錢政弘指出，缺鐵性貧血患者頻繁補充鐵劑，其實並沒有比較好！

鐵劑一天吃 3 次和一周吃 3 次 效果有差異嗎？ 錢政弘醫生分享一篇期刊報告，研究人員將64位缺鐵性貧血患者隨機分成兩組，一組是一天吃3次鐵劑，另一組則是一周吃3次鐵劑。這兩組患者在治療前的血色素平均是8 g/dL，治療一個月後，一天吃3次的組別血色素上升至10.8 g/dL，略高於一周吃3次組別的9.9 g/dL；不過到了3個月，兩組血色素分別是12.4g/dL和11.9g/dL，沒有顯著差異。 醫生指出，這表示一天吃3次鐵劑與一周吃3次鐵劑相比，剛開始的時候每天吃3次鐵劑，改善貧血的效果會比較快，但是過了3個月，其實兩者效果差不多。至於副作用方面，一天吃3次組的人較容易出現噁心和上腹不適等症狀。

攝取過量鐵影響多 慢性肝炎、肝硬化、癌症都有關！ 為甚麼鐵劑一天吃3次和一周吃3次的效果差不多？錢政弘醫生進一步解釋，這與體內鐵平衡主要調節因子「鐵調素」(hepcidin)有關。鐵調素由肝臟分泌，若持續補充鐵，將導致鐵調素在一天中的血液濃度增加。鐵調素會抑制鐵在十二指腸的吸收以及從巨噬細胞的釋放，也會降低運鐵蛋白的飽和度，導致補鐵成效受限。低劑量補充鐵劑則反而不會造成鐵調素的波動，長時間下來一樣可改善貧血問題，同時副作用也較少。 鐵是身體必要營養元素，但醫生強調，過多的鐵其實具有毒性，會堆積在肝臟造成慢性肝炎和肝硬化，還可能加速腫瘤的生長和癌症的發生，例如大腸癌、肝癌、乳癌、食道癌、胰臟癌和肺癌等，提醒補鐵要適量。

醫：貧血有改善劑量可降低 從食物中補充最安全 錢政弘醫生也提到，嚴重貧血的患者可依照醫囑每天吃2至3次鐵劑，待一個月後若貧血情況有改善，再改成一天或兩天一次鐵劑。另外，市售或是醫院處方的鐵劑，有些人吃後會有便秘或腸胃不適的副作用，而市面上的鐵劑劑型和劑量種類眾多，醫生建議購買時可先小量嘗試，找出適合自己的劑型和劑量。 從食物中補充鐵最為安全！錢醫生指出，飲食中的鐵有約10%來自血基質鐵(heme iron)，主要存在於動物性食物中，如牛、羊、豬、魚、牡蠣及貝類等，優點是相比植物性鐵，人體吸收效率更高。成年人每天建議攝取鐵8毫克，攝取量超標仍有危險，其中「加工紅肉」如香腸含血基質鐵最多，是主要應避免的鐵來源，白肉或植物性的鐵則相對安全。醫生推薦含鐵量高的植物性食物則有葡萄乾、菠菜、紫菜、紅莧菜、黑豆、芝麻等，對需要補充鐵的人也是很好的選擇。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】