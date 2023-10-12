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健康
2023-10-12 04:29:55
日報

「肝開竅於目」 中醫師4款茶療推薦

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「肝開竅於目」 中醫師4款茶療推薦

「肝開竅於目」 中醫師4款茶療推薦

都市人每天日夜對着電腦、手機等電子產品，雙眼長期在藍光刺激下，加上不少人專注時容易忘記眨眼，令眼睛過勞乾澀，患上近視、乾眼症，甚至視網膜受損等眼疾的機率也大大提升。適逢世界視覺日，註冊中醫師許懿清博士為大家分享護眼「秘密」以及4款明目茶飲，齊齊響應本年度主題「LOVE YOUR EYES(愛你的眼睛)」，建立護眼好習慣，守護靈魂之窗。

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許懿清

註冊中醫師許懿清博士

眼睛健康與肝脾腎息息相關

在中醫角度而言，《黃帝內經》云：「肝開竅於目。」，即眼乾、眼澀、眼疲勞等問題都與肝臟有着密切關係。許醫師解釋肝的經脈從腳開始，沿下肢內側上行到腹部，再由內在的脈絡進一步和眼睛聯繫起來。而肝臟正正通過經絡通道，將養分源源不斷地輸送給眼睛，才能讓眼睛顧盼生輝及靈活有神。雖然「肝受血而能視」，即肝血好，視力才好，但其實脾腎跟眼睛的健康也有着密切關係。

許醫師推介茶療  從根本調理

許醫師推薦以下4款茶療，以調理肝、脾、腎為本，針對性改善不同眼部健康問題：

菊花枸杞木賊茶

菊花枸杞木賊茶 (網絡圖片)

1. 菊花枸杞木賊茶
材料：白杭菊2錢、枸杞子10粒、木賊草2錢、水1,800毫升
煮法：全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改文火煮40分鐘，隔渣取茶即成。
功效：幫助改善眼睛疲勞酸澀、用眼過度、眼白易起紅筋等問題。
服法：每周1至2次

2. 魚腥草薄荷花茶
材料：魚腥草2錢、密蒙花2錢、薄荷葉2錢(後下)、水1,500毫升
煮法：全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改文火煮30分鐘，加入薄荷葉煮3分鐘，隔渣取茶即成。
功效：有助改善眼睛乾澀、易輕微發炎、眼屎多等問題。時常戴隱形眼鏡者亦適宜常服，以減低眼膜受感染機會。
服法：每周1至2次

山楂決明桑陳茶

山楂決明桑陳茶 (網絡圖片)

3. 山楂決明桑陳茶
材料：山楂3錢、陳皮1錢、決明子3錢、桑葉2錢、水1,800毫升
煮法：全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改文火煮40分鐘，隔渣取茶即成。
功效：幫助改善視力模糊、易頭暈目眩等眼毛病。
服法：每周1至2次

4. 五子茶
材料：青葙子、決明子、枸杞子、女貞子、菟絲子各2錢、水1,800毫升
煮法：全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改文火煮45分鐘，隔渣取茶即成。
功效：幫助改善眼分泌物過多、視力衰退速度快，因肝腎不足，目失所養而引起的眼睛退化問題。
服法：每周1至2次

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