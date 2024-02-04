「胎兒小於妊娠年齡」兒童的生長異常與健康問題，專科醫生圖文解析

兒童內分泌生長門診中很常出現的一個族群是「胎兒小於妊娠年齡」的孩子。這些小朋友在長大的過程中，相較於正常出生體重的孩子，容易出現身材矮小、性早熟、過重、肥胖，甚至到成人時期罹患代謝症候群與心血管疾病的風險也明顯較高，兒童健康守護者應特別留意。
甚麼是「胎兒小於妊娠年齡」？
胎兒小於妊娠年齡(small for gestational age, SGA)是指「出生體重低於同樣妊娠周數新生兒第十百分點或低於負二個標準差者」。
如何知道我的孩子是否為「胎兒小於妊娠年齡」？
大家可以參考以下圖片對照寶寶出生周數與體重，即可得知寶寶出生體重是否符合該周齡。
舉例來說：一個懷孕39周出生的足月寶寶，出生體重只有1,800公克，屬於「胎兒小於妊娠年齡」。
為甚麼會「胎兒小於妊娠年齡」？
造成「胎兒小於妊娠年齡」的原因包含：母體因素、胎盤因素與胎兒因素。
- 母體因素：如高血壓、子癲前症、營養不良、甲狀腺功能低下、感染、吸煙、吸毒、飲酒、高齡妊娠等。
- 胎盤因素：如胎盤血管異常(如單一臍動脈、雙胞胎輸血症候群)。
- 胎兒因素：染色體異常、先天性異常、胎兒感染等。
「胎兒小於妊娠年齡」孩子成長過程會面臨哪些健康問題？
新生兒時期
約有1/3「胎兒小於妊娠年齡」寶寶，在新生兒時期因為肝醣儲積不足，脂肪量不足，造成「低血糖」的發生。也容易因為體表面積相對較大，皮下脂肪相對不足，而增加「低體溫」的風險。若早產合併胎兒小於妊娠年齡，也明顯「增加新生兒死亡率」。
嬰兒期
「胎兒小於妊娠年齡」的寶寶往往在出生後3至6個月開始出現「追趕生長」，且常常體重追趕得比身長來的快。研究發現，此階段的體重快速增加將大幅提升未來長期肥胖、代謝性症候群與心血管疾病的風險。
兒童時期與青春期
生長
大多數「胎兒小於妊娠年齡」的兒童，可在成長過程發生「追趕生長」。即生長速率可高於同齡同性別之平均值，使生長曲線逐漸邁入正常範圍。將近90%「胎兒小於妊娠年齡」的兒童可在兩歲前完成「自發性追趕生長」；若「早產」合併「胎兒小於妊娠年齡」，則需要更長時間完成追趕生長，大部分可在四歲前追趕達標。
然而，仍然有10%左右的「胎兒小於妊娠年齡」兒童無法完成自發性追趕生長，造成終生持續身材矮小。此族群目前在美國、歐盟與日本皆已列為「生長激素治療」之適應症族群。此族群透過適當的生長激素治療，除了可改善身高預後，還可改善身體組成(減少脂肪量、增加肌肉量)、改善高膽固醇血症，並提升骨質密度。
青春期發育
大多數「胎兒小於妊娠年齡」的青春期發育時間會落在正常時間：女孩8至13歲，男孩9至14歲。但平均而言，「胎兒小於妊娠年齡」兒童的青春期還是會早於正常出生體重的兒童(初經比正常出生體重兒童提前5至6個月)，女孩容易發生「早發性陰毛發育」，青春期的進展速度也較快，但青春期階段的生長速率卻較為緩慢，而這樣「偏早又偏快的青春期，以及偏慢的長高速率」，往往不利於理想成人身高的達成。
神經發展與認知
大部分「胎兒小於妊娠年齡」兒童的腦部發育是正常的。但在極度早產兒，會增加發展遲緩、認知功能障礙、注意力不足過動症與學習障礙的風險。
成人時期
相較於正常出生體重的兒童，「胎兒小於妊娠年齡」兒童在成人階段有較高的機率罹患中樞型肥胖、脂質異常、胰島素阻抗、葡萄糖代謝異常、高血壓等代謝症候群與心血管疾病，特別是兒童時期高熱量飲食、體重快速增加的肥胖兒童。由此可見「小時候胖」幾乎註定成人以後肥胖的趨勢，甚至助長成人肥胖併發症的發生。
「胎兒小於妊娠年齡」的寶寶，從出生一直到長大成人，都有許多健康議題需要特別關注。建議此族群家長，應格外留意以下幾點：
- 「胎兒小於妊娠年齡」的寶寶，於兩歲以前的生長曲線未達標請先不要過度擔心，出生後應密切配合新生兒科醫生或兒科醫生的追蹤安排，留意後續的生長發育狀況。
- 若3至4歲生長曲線仍明顯落後，請就診兒童內分泌科進一步評估診療。
- 應留意是否過早出現第二性徵。若女孩8歲前胸部、陰毛發育，10歲前初經來潮；男孩9歲前睾丸長大、陰莖明顯變長變粗、長陰毛，請務必就診兒童內分泌科。
- 應避免不當餵食導致過度的體重增加，因為這將大幅提升未來代謝症候群與心血管疾病的風險。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：「胎兒小於妊娠年齡」兒童的生長異常與健康問題，專科醫師圖文解析】