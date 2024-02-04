「胎兒小於妊娠年齡」兒童的生長異常與健康問題，專科醫生圖文解析

兒童內分泌生長門診中很常出現的一個族群是「胎兒小於妊娠年齡」的孩子。這些小朋友在長大的過程中，相較於正常出生體重的孩子，容易出現身材矮小、性早熟、過重、肥胖，甚至到成人時期罹患代謝症候群與心血管疾病的風險也明顯較高，兒童健康守護者應特別留意。 甚麼是「胎兒小於妊娠年齡」？ 胎兒小於妊娠年齡(small for gestational age, SGA)是指「出生體重低於同樣妊娠周數新生兒第十百分點或低於負二個標準差者」。 如何知道我的孩子是否為「胎兒小於妊娠年齡」？ 大家可以參考以下圖片對照寶寶出生周數與體重，即可得知寶寶出生體重是否符合該周齡。 舉例來說：一個懷孕39周出生的足月寶寶，出生體重只有1,800公克，屬於「胎兒小於妊娠年齡」。

為甚麼會「胎兒小於妊娠年齡」？ 造成「胎兒小於妊娠年齡」的原因包含：母體因素、胎盤因素與胎兒因素。 母體因素：如高血壓、子癲前症、營養不良、甲狀腺功能低下、感染、吸煙、吸毒、飲酒、高齡妊娠等。

胎盤因素：如胎盤血管異常(如單一臍動脈、雙胞胎輸血症候群)。

胎兒因素：染色體異常、先天性異常、胎兒感染等。 「胎兒小於妊娠年齡」孩子成長過程會面臨哪些健康問題？ 新生兒時期 約有1/3「胎兒小於妊娠年齡」寶寶，在新生兒時期因為肝醣儲積不足，脂肪量不足，造成「低血糖」的發生。也容易因為體表面積相對較大，皮下脂肪相對不足，而增加「低體溫」的風險。若早產合併胎兒小於妊娠年齡，也明顯「增加新生兒死亡率」。

嬰兒期 「胎兒小於妊娠年齡」的寶寶往往在出生後3至6個月開始出現「追趕生長」，且常常體重追趕得比身長來的快。研究發現，此階段的體重快速增加將大幅提升未來長期肥胖、代謝性症候群與心血管疾病的風險。 兒童時期與青春期 生長 大多數「胎兒小於妊娠年齡」的兒童，可在成長過程發生「追趕生長」。即生長速率可高於同齡同性別之平均值，使生長曲線逐漸邁入正常範圍。將近90%「胎兒小於妊娠年齡」的兒童可在兩歲前完成「自發性追趕生長」；若「早產」合併「胎兒小於妊娠年齡」，則需要更長時間完成追趕生長，大部分可在四歲前追趕達標。 然而，仍然有10%左右的「胎兒小於妊娠年齡」兒童無法完成自發性追趕生長，造成終生持續身材矮小。此族群目前在美國、歐盟與日本皆已列為「生長激素治療」之適應症族群。此族群透過適當的生長激素治療，除了可改善身高預後，還可改善身體組成(減少脂肪量、增加肌肉量)、改善高膽固醇血症，並提升骨質密度。