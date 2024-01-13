「腎臟水浸！」甚麼原因會造成腎水腫？醫生爆2大病因

60歲陳先生平時身體一向沒甚麼毛病，但經過健康檢查後發現腎出了問題，國泰綜合醫院泌尿科主治醫生王世鋒提到，當陳先生拿著體檢報告走進門診後，就說他的腎臟「淹水了」，仔細一看報告內容原來是有「腎水腫」的情形。 王世鋒醫生表示，腎水腫的原因可簡單分為2大類，而陳先生主要是因為罹患了腎盂泌尿上皮癌，腫瘤阻塞導致腎水腫，在接受腹腔鏡手術將腎臟、輸尿管及膀胱袖口切除乾淨後，目前持續在門診追蹤腎功能及腫瘤情況。

腎水腫＝腎盂擴大 常見「尿路阻塞」是病因之一 腎水腫(Hydronephrosis)正確來說其實是「腎盂擴大」，王世鋒醫生說明，腎臟製造的尿液會由集尿系統收集至腎盂，之後再經過輸尿管傳到膀胱排出體外，因此當尿液排除不順暢時，尿液會堆積在腎盂，使腎盂擴大如同灌水球般撐開，在影像學檢查中就會發現這樣的情形並稱為「腎水腫」。 腎水腫的原因可以分為2大類，王世鋒醫生表示，第1類是最常見的「尿路阻塞」，輸尿管、膀胱、攝護腺、尿道等，任何一個地方阻塞都有可能造成上游的腎盂擴大，因此整個泌尿系統都需要做詳細的檢查，以找出阻塞的原因及位置。 而導致阻塞的原因非常多，王世鋒醫生提到，如果是小小孩就一定要考慮先天性疾病，而成人最常見的原因就是泌尿道結石，不但尿液無法排出，還有可能伴隨劇烈疼痛、血尿、細菌感染、發燒、腎功能受損等。 另外，令人聞之色變的腫瘤也會阻塞泌尿道，王世鋒醫生表示，只要是不明原因的腎水腫，一定要把腫瘤列入考慮因素之一，其中最常造成腎水腫的腫瘤就是泌尿上皮癌，它可能會經由尿液流動散佈在各處，而且復發率極高，根除性治療須將腎、輸尿管、膀胱袖口完整切除，並定期追蹤膀胱鏡排除復發可能。 還有「排尿障礙」也是阻塞的常見原因，王世鋒醫生指出，像是前列腺肥大、脊椎損傷、神經性膀胱等，會導致排尿困難，使尿液滯留甚至回堵腎臟造成雙側腎水腫，嚴重的話可能會導致腎衰竭、洗腎。