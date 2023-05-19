「腦之光，點亮未來」 關注多形性膠質母細胞瘤

多形性膠質母細胞瘤(GBM)是最難治療的腦癌，其中最新而且較溫和的治療方式為腫瘤電場治療(TTFields)，惟所費不菲。社企「rén人」與BaseHall 02合作推出慈善協作計劃「腦之光，點亮未來」，為癌症資訊網慈善基金籌集資金，助經濟有困難的患者接受腫瘤電場治療。
腦掃描演化為花朵
香港精準腫瘤醫學會主席區兆基醫生指，「2020年香港出現了1,026宗原發性腫瘤和其他中樞神經系統腫瘤新症，四分之一的個案為惡性。」「腦之光，點亮未來」活動最主要是於中環怡和大廈Basehall 02展出的詮釋性裝置藝術，利用一幅腦掃描作為藍本，修飾並加入色彩之後成為一朵朵美麗的花，表達對康復者的希望、愛、感恩和關懷。
中式糕點義賣籌款
此外，同場舉行「Baked Bloom」中式糕點義賣活動，為癌症資訊網慈善基金籌款。糕點由弱勢烘焙師炮製，推出4款口味，包括抹茶、紅豆、芝麻和芋頭。「Baked Bloom」將以每盒120港元或每件35港元發售。
活動詳情：
花卉牆裝置藝術
展出日期：即日至2023年6月17日
地點：Basehall 02，中環怡和大廈LG & BF樓LG5 & 7, LG15, B3號舖
「Baked Blooms」中式糕點義賣活動
日期：即日至2023年6月17日(星期一至六早上11時至晚上10時)
參與活動攤位：K3 Moyo、K4 Porker、K6 Kam Center、K7 Ah Chun Dumplings、K8 On Lee、K9 Hit n Meen、K10 Chiu Chow、K11 Both street、K15-16 Maru