「腦之光，點亮未來」 關注多形性膠質母細胞瘤

多形性膠質母細胞瘤(GBM)是最難治療的腦癌，其中最新而且較溫和的治療方式為腫瘤電場治療(TTFields)，惟所費不菲。社企「rén人」與BaseHall 02合作推出慈善協作計劃「腦之光，點亮未來」，為癌症資訊網慈善基金籌集資金，助經濟有困難的患者接受腫瘤電場治療。

腦掃描演化為花朵

香港精準腫瘤醫學會主席區兆基醫生指，「2020年香港出現了1,026宗原發性腫瘤和其他中樞神經系統腫瘤新症，四分之一的個案為惡性。」「腦之光，點亮未來」活動最主要是於中環怡和大廈Basehall 02展出的詮釋性裝置藝術，利用一幅腦掃描作為藍本，修飾並加入色彩之後成為一朵朵美麗的花，表達對康復者的希望、愛、感恩和關懷。