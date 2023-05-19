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健康
2023-05-19 09:30:00

「腦之光，點亮未來」 關注多形性膠質母細胞瘤

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「腦之光，點亮未來」 展覽

花卉牆以腦掃描重新構築。

多形性膠質母細胞瘤(GBM)是最難治療的腦癌，其中最新而且較溫和的治療方式為腫瘤電場治療(TTFields)，惟所費不菲。社企「rén人」與BaseHall 02作推出慈善協作計劃「腦之光，點亮未來」，為癌症資訊網慈善基金籌集資金，助經濟有困難的患者接受腫瘤電場治療。

 

腦掃描演化為花朵

香港精準腫瘤醫學會主區兆基醫生指，「2020年香港出現了1,026宗原發性腫瘤和其他中樞神經系統腫瘤新症，四分之一的個案為惡性。」「腦之光，點亮未來」活動最主要是於中環怡和大廈Basehall 02展出的詮釋性裝置藝術，利用一幅腦掃描作為藍本，修飾並加入色彩之後成為一朵朵美麗的花，表達對康復者的希望、愛、感恩和關懷。

「Baked Bloom」中式糕點義賣活動

「Baked Bloom」有抹茶、紅豆、芝麻和芋頭四款口味。

中式糕點義賣籌款

此外，同場舉行「Baked Bloom」中式糕點義賣活動，為癌症資訊網慈善基金籌款。糕點由弱勢烘焙師炮製，推出4款口味，包括抹茶、紅豆、芝麻和芋頭。Baked Bloom」將以每盒120港元或每件35港元發售。

 

 

活動詳情：

花卉牆裝置藝術

展出日期：即日至2023617

地點：Basehall 02，中環怡和大廈LG & BFLG5 & 7, LG15, B3號舖

 

Baked Blooms」中式糕點義賣活動

日期：即日至2023617(星期一至六早上11時至晚上10)

參與活動攤位：K3 MoyoK4 PorkerK6 Kam CenterK7 Ah Chun DumplingsK8 On LeeK9 Hit n MeenK10 Chiu ChowK11 Both streetK15-16 Maru

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