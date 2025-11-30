【膝痛冇力】軟骨磨蝕係元兇 物理治療師教路預防膝關節退化

經常感覺膝關節活動時發出「咔咔」聲響，上落樓梯時痛楚特別強烈，甚至見到樓梯都心生恐懼？這些症狀可能正是膝關節退化的早期信號。年輕人會有膝關節痛問題多半是創傷導致，但40歲以上人士則需特別注意，較大機會是退化性關節痛，膝關節是身體的「易耗品」，長年使用及加壓下就自然做成勞損，而受損的關鍵部位就是「軟骨」，軟骨覆蓋於骨骼表面，為關節的天然避震系統，能吸收身體各種活動下產生的震盪，以減輕骨骼壓力。但年紀越大，軟骨會逐漸變薄，避震功能下降，骨骼承受的壓力增加，就會引起疼痛。當軟骨完全磨蝕，骨骼失去保護，就會導致「骨磨骨」的情況，令痛楚加劇。

膝退化四大先兆不可不知 別等到疼痛難耐才後悔，其實膝關節退化早已呼求連連： 膝關節活動時發出「咔咔聲」

膝關節疼痛、紅腫、無力

膝關節僵硬、活動困難

上落樓梯時特別感到痛楚 這些都是身體發出的警號，提醒需要正視膝關節健康。

補鈣迷思必須釐清 物理治療師推薦內服外用「炎痛消」系列 在保護膝關節方面，不少人存在誤解，以為單靠服用鈣片就能改善膝痛問題。物理治療師解釋，鈣質是骨頭的重要成分，但軟組織中並不含鈣質。雖然骨質疏鬆需要補充鈣質，但膝關節痛主要是關節軟組織受損，因此補充鈣質並不能解決根本問題。

要治標治本地應對膝痛和預防膝退化，物理治療師黃琳玲推薦選擇【炎痛消】系列產品，內服【炎痛消膝骨力】，外用【炎痛消膝痛帶】，透過內服外用的雙重調理，全面照顧膝關節健康。 內服【炎痛消膝骨力】 強效改善膝痛勞損及軟骨磨蝕

在內服方面，【炎痛消膝骨力】專門針對膝痛勞損和軟骨磨蝕問題。其臨床成分「乙醯肉鹼」能夠刺激生產軟骨基質糖胺，提高軟骨細胞增殖率，誘導軟骨組織再生。配方還特別加入綠唇蚌、鹿筋和黑櫻桃萃取物，能快速消紅止痛，潤滑關節。這種多效合一的配方，能夠全方位對付膝部痛症，預防膝退化。產品在紐西蘭製造，品質安全可靠。 外用【炎痛消膝痛帶】 15分即時舒痛

外用方面，【炎痛消膝痛帶】結合中醫「通則不痛，痛則不通」的理論，融合針灸與熱灸原理，透過深層熱力滲透膝部筋絡，打通膝關節傷患處的血氣瘀阻， 迅速消腫止痛。膝痛帶安全可靠，已通過多項安全測試，適合長期使用且無副作用。佩戴後約15分鐘即可感受到溫熱感，採用魔術貼與彈性物料設計，無需分左右或尺寸，適合任何身型人士使用，每條更可重複使用達150次。 真實用家見證 成效顯著