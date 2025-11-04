「舉鐵」舉得多身體會缺鐵？小心引致甩頭髮！醫生教3招補充易吸收

運動做得太多也有可能會帶來健康風險。有醫生指出，鐵質為身體帶來很多好處，但一旦缺乏，就有可能會導致貧血，甚至影響頭髮的健康，出現脫髮症狀。而且，缺鐵的問題亦不只是在女性身上發生，運動員及高強度健身者，即恒常健身舉鐵練肌肉的人士也屬高危。醫生指出，有3大方法有助補充鐵質，並增加其吸收率。

身體會缺鐵小心引致甩頭髮！ 營養師王證瑋在其facebook專頁上分享指，鐵對每個人都至關重要，無論是兒童的成長發育、上班族的體力維持，還是老年人的健康保障，鐵都是不可或缺的營養素。當身體缺乏鐵，有可能會令人無精打采、貧血，甚至影響頭髮的健康。他解釋鐵主要有以下5大關鍵功能： 1. 紅血球生成及氧氣運輸 鐵是血紅素的核心成分，缺乏鐵會妨礙氧氣有效運輸至全身，導致常感頭暈和疲憊。 2. 促進頭髮健康生長 毛囊需要充足的氧氣和營養來支持頭髮的生長。當體內鐵含量不足時，血液供應減少，頭髮變得脆弱且易於脫落。缺鐵性貧血更是女性脫髮的常見原因之一。 3. 增強免疫系統 鐵參與免疫細胞的生成與活化，缺鐵會降低身體的抵抗力，容易反覆感冒。 4. 維持肌肉功能及運動表現 鐵與肌紅蛋白有密切關聯，能確保肌肉獲得足夠的氧氣，從而提高運動表現。運動員若缺乏鐵，表現將受到顯著影響。 5. 孕期及成長發育的必需品 孕婦需要鐵以支持胎兒的健康發展，而兒童及青少年因生長迅速，對鐵的需求量也較成人更高。

「舉鐵」舉得多身體會缺鐵？ 營養師王證瑋指出，以下群體更是特別需要補充鐵： 女性(特別是經期及妊娠期間)

青少年及發育期的兒童

長期素食者(動物性鐵攝取不足)

老年人及慢性疾病患者

運動員及高強度健身者