「舉鐵」舉得多身體會缺鐵？小心引致甩頭髮！醫生教3招補充易吸收

運動做得太多也有可能會帶來健康風險。有醫生指出，鐵質為身體帶來很多好處，但一旦缺乏，就有可能會導致貧血，甚至影響頭髮的健康，出現脫髮症狀。而且，缺鐵的問題亦不只是在女性身上發生，運動員及高強度健身者，即恒常健身舉鐵練肌肉的人士也屬高危。醫生指出，有3大方法有助補充鐵質，並增加其吸收率。
身體會缺鐵小心引致甩頭髮！
營養師王證瑋在其facebook專頁上分享指，鐵對每個人都至關重要，無論是兒童的成長發育、上班族的體力維持，還是老年人的健康保障，鐵都是不可或缺的營養素。當身體缺乏鐵，有可能會令人無精打采、貧血，甚至影響頭髮的健康。他解釋鐵主要有以下5大關鍵功能：
1. 紅血球生成及氧氣運輸
- 鐵是血紅素的核心成分，缺乏鐵會妨礙氧氣有效運輸至全身，導致常感頭暈和疲憊。
2. 促進頭髮健康生長
- 毛囊需要充足的氧氣和營養來支持頭髮的生長。當體內鐵含量不足時，血液供應減少，頭髮變得脆弱且易於脫落。缺鐵性貧血更是女性脫髮的常見原因之一。
3. 增強免疫系統
- 鐵參與免疫細胞的生成與活化，缺鐵會降低身體的抵抗力，容易反覆感冒。
4. 維持肌肉功能及運動表現
- 鐵與肌紅蛋白有密切關聯，能確保肌肉獲得足夠的氧氣，從而提高運動表現。運動員若缺乏鐵，表現將受到顯著影響。
5. 孕期及成長發育的必需品
- 孕婦需要鐵以支持胎兒的健康發展，而兒童及青少年因生長迅速，對鐵的需求量也較成人更高。
「舉鐵」舉得多身體會缺鐵？
營養師王證瑋指出，以下群體更是特別需要補充鐵：
- 女性(特別是經期及妊娠期間)
- 青少年及發育期的兒童
- 長期素食者(動物性鐵攝取不足)
- 老年人及慢性疾病患者
- 運動員及高強度健身者
醫生教3招補充易吸收
營養師王證瑋提醒，如果要補充鐵質，他有3項建議：
- 鐵有兩種形式：動物性食物中的「血基質鐵」吸收率較高，而植物性食物中的鐵則吸收率較低。
- 維他命C可促進鐵的吸收：建議與富含維生素C的食物一同攝取，以提高鐵的生物利用度。
- 過量補鐵可能導致腸胃不適，甚至增加氧化壓力，因此建議根據個人需求進行補充，切勿隨意服用鐵劑。
營養師王證瑋指，鐵是一種每個人都需重視的關鍵營養素，並非僅限於女性。它能有效補充體力、增強免疫力、保護頭髮健康，甚至影響運動表現。若希望每天精力充沛、頭髮健康，建議在飲食中增加高鐵食材，以為身體提供最佳的營養支持。