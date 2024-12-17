日本近期「蘋果病」疫情逐漸升溫，赴日人士要多加留意！綜合日媒報道，疫情主要於關東地區流行，東京都政府公告指出，12月1日當周新增病例796例，是1999年以來的新高，神奈川、千葉和埼玉三縣的病例數也超過國家規定標準，均已發布疫情警報。蘋果病專家、日本婦產科傳染病學會理事長山田秀人指出，蘋果病疫情可能延燒至2025年，提醒大家務必採取預防措施。 根據《每日新聞》報道，截止12月1日當周，全國約3,000間醫療機構通報病例數已逼近10年來最高峰。首都圈之外，栃木縣、群馬縣、茨城縣等地也有病例通報。山田秀人接受《朝日新聞》採訪時指出，孕婦首次感染時，有6%的機率會導致流產或死產，4%會出現胎兒貧血或水腫；日本孕婦有抗體的比例為20%至50%，意味著超過一半的孕婦有感染病毒的風險。

兒童感染臉頰紅紅像蘋果 成人會關節痛 「蘋果病」究竟是甚麼呢？蘋果病又稱傳染性紅斑症，是一種由微小病毒B19引起的傳染病。根據美國疾病管制與預防中心(CDC)資料顯示，對健康的人而言，感染蘋果病一般沒有任何症狀，輕微症狀則有發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛等，與感冒類似。 日媒指出，2024年以來，95%以上的蘋果病患者年齡在9歲以下。兒童感染蘋果病，最明顯的症狀為臉部出現紅疹，臉頰會紅紅的、像被打了耳光一樣，胸部、背部、四肢也可能會出現。紅疹通常在感冒症狀的幾天後出現，患處可能會發癢，7至10天內會消失，但也可能持續數周。 此外，成人若感染蘋果病，部分人可能會出現關節疼痛和腫脹，好發於手、腳和膝蓋，其中以女性較為常見。疼痛會持續1至3周，也可能持續數月，但一般而言不會有長期影響。

阻蘋果病傳播靠自我防護 3族群要特別注意 美國梅約診所(Mayo Clinic)資料顯示，感染蘋果病痊愈後即可獲終身免疫，未來不會再感染。但除了孕婦感染蘋果病可能對胎兒造成影響外，對於慢性貧血患者或免疫功能不全的族群，如癌症、愛滋病，以及曾接受器官移植的患者，仍有引起嚴重併發症的風險，務必要提高警惕。 蘋果病目前沒有相應藥物跟疫苗。山田秀人指出，微小病毒B19存在於感染者的唾液和鼻涕中，在紅疹出現前具有傳染性，傳染途徑為飛沫傳染，以及透過感染者使用過的餐具、用具等接觸傳染。 美國CDC也對蘋果病的預防方式提供建議： 1. 保持良好的衛生習慣 咳嗽或打噴嚏時用紙巾或手肘遮住口鼻。

落實正確的洗手技巧，尤其在幼兒園和醫療機構中要經常洗手。

定期清潔經常接觸的表面，例如扶手和門柄。 2. 確保室內空氣品質。 3. 當出現呼吸道症狀時，立即採取措施防止病毒傳播。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】