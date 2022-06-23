蚊叮蟲咬｜為何偏偏選中我？成日比蚊咬原來有原因

又暖又濕的天氣，是蚊蟲活躍的季節，出街走一轉可能已經被「叮」上。被吸走一滴血事小，引起的痕癢真的令人心煩，尤其有些小蟲特別毒，針到起碼要痕十日八日。可能你會問為何偏偏揀我咬，背後原因有很多，最簡單可能是你太敏感！

反應敏感易察覺

過去不少研究針對蚊子愛叮誰，找出的原因包括表面溫度較高、排出較多二氧化碳、特殊氣味、體積較大及活動程度等，才會出現在同一地方，咬我不叮你的情況。但除了提及的原因，也可能是你對蚊叮蟲咬的反應比較敏感和強烈，所以容易察覺被咬，尤其是平日少被叮到，免疫系統更易作出強烈的反應。