「#講心嗰句」望消除精神健康問題污名

香港市民普遍對精神健康問題避而不談，甚至有情緒問題也不願求助，這是因為污名化和歧視問題仍然嚴重。為改善此情況，慈善基構香港心聆(Mind HK)及思健(MINDSET)合作，於8月推出全城消除污名計劃「#講心嗰句」。
心聆大使分享故事
「#講心嗰句」是消除污名項目「我就是我」計劃的一部分，香港心聆於其官網開設全新頁面，找來逾100位經歷不同精神健康問題的心聆大使，分享其真實故事及短語，訴說其復元的心路歷程。除了讓同路人知道他們並不孤單、身邊有合適的支援外，亦可令大眾明白每個人都可從精神健康問題復元過來。
另一方面，還有兩場分享會將於中環藝穗會舉行，由心聆大使分享他們的故事。
污名化情況令人憂慮
另一方面，香港心聆於今年6月作出港人精神健康狀況調查，並了解污名情況。結果發現，整體精神健康較差(世衛五項身心健康指標WHO-5中低於52分)的受訪者為26%，比去年的56%大幅減少，惟15%人曾確診精神健康問題，情況仍然普遍。至於污名問題，38%受訪者不願與經歷精神健康問題的人士一同工作，不願做朋友的更達58%，數字比2021年同類調查飆升不少。香港心聆期望大眾透過了解心聆大使的故事，知道他們可以復元過來，從而消除對精神健康問題的污名和歧視。
大使故事網址：https://www.mind.org.hk/zh-hant/ambassador-stories/
#講心嗰句 我哋個個都有精神健康 -- 我們從精神健康困擾中復元的故事分享會
日期：8月15日(中文場次)、8月16日(英文場次)
時間：6:30pm-8:30pm
地點：中環藝穗會賽馬會劇場
費用：免費
報名網址：https://www.mind.org.hk/zh-hant/more-than-a-label-events/