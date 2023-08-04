「#講心嗰句」望消除精神健康問題污名

香港市民普遍對精神健康問題避而不談，甚至有情緒問題也不願求助，這是因為污名化和歧視問題仍然嚴重。為改善此情況，慈善基構香港心聆(Mind HK)及思健(MINDSET)合作，於8月推出全城消除污名計劃「#講心嗰句」。

心聆大使分享故事

「#講心嗰句」是消除污名項目「我就是我」計劃的一部分，香港心聆於其官網開設全新頁面，找來逾100位經歷不同精神健康問題的心聆大使，分享其真實故事及短語，訴說其復元的心路歷程。除了讓同路人知道他們並不孤單、身邊有合適的支援外，亦可令大眾明白每個人都可從精神健康問題復元過來。

另一方面，還有兩場分享會將於中環藝穗會舉行，由心聆大使分享他們的故事。