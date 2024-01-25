「超慢跑」好不好？骨科醫生妙答 這樣運動更有幫助

如果一個沒有運動習慣的人，以超慢跑開始養成習慣十分合適，甚至可以配合節拍器或音樂、影視節目等媒介，來達到延續運動的習慣。

超慢跑最早源自日本綜藝節目的推廣，其後逐漸在網路上風行起來，由於取代相對激烈的跑步運動，遂成為一項受歡迎的低強度有氧運動。

超慢跑適合這些人 還有這些好處

「超慢跑好不好？」安南醫院骨科醫生方啟榮回答了相對複雜的答案，「介乎好與不好之間。」想必不少人好奇，好就好、不好就不好，為何如此模稜兩可？

方啟榮醫生解釋，如果一個沒有運動習慣的人，以超慢跑開始養成習慣十分合適，甚至可以配合節拍器或音樂、影視節目等媒介，來達到延續運動的習慣。不僅適合減肥、鍛煉肌肉和增強心肺耐力，還以高效低強度聞名，非常適合膝蓋不舒服或年長族群。

同時，超慢跑還有許多好處，像是：不受地域限制，不管是在家還是辦公室，隨時隨地都可以運動，且入門門檻低，不需要特別的裝備，只要一雙運動鞋或是瑜伽墊，就可以開始超慢跑。